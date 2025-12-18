Petrolul Ploiești a reacționat, prin intermediul unui comunicat de presă, după declarațiile făcute în spațiul public de Vivi Răchită. Fostul fotbalist și antrenor al „lupilor galbeni” a anunțat că formația prahoveană riscă falimentul la vară, din cauza unor datorii de 8 milioane de euro.

Petrolul Ploiești, răspuns acid către Vivi Răchită

Petrolul a evitat să îl nominalizeze direct pe Răchită, lăsând să se înțeleagă însă că despre el este vorba. Clubul prahovean l-a acuzat că minte și a garant că situația financiară a trupei de pe „Ilie Oană” este normală.

„Profitând de statutul de colaborator al unei emisiuni sportive, unul dintre foștii jucători ai Petrolului Ploiești obișnuiește, periodic, să se lanseze în afirmații lipsite de adevăr, vizând clubul la care a activat o bună parte a carierei sale. Mai nou, vehiculând anumite „informații” cu titlu de certitudine, fostul fotbalist anunță, printre altele, chiar falimentul iminent al Petrolului, și asta într-un viitor nu foarte îndepărtat.

Pentru el, dar și pentru cei pe care, poate, i-a indus în eroare, putem să comunicăm câteva dintre realitățile momentului:

– în ultimele 14 luni calendaristice, clubul nostru a plătit tot atâtea salarii. Iar înainte de plecarea în mini-vacanța de final de an va fi achitat încă un salariu.

– procedura de monitorizare financiară impusă de către Comisia de Licențiere a FRF s-a încheiat cu succes, ca urmare a eforturilor considerabile depuse de către clubul nostru în această toamnă.

– urmează procedura de licențiere pentru participarea în ediția 2026-2027 a primului eșalon și avem toate argumentele să fim convinși că o vom parcurge cu bine și pe aceasta. Așa încât, oricât ar vrea unii, nu vom „pune lacătul” la finalul campionatului, chiar dacă, spre deosebire de marea majoritate a partenerelor de competiție, nu primim sprijin din partea autorităților locale.

Reacția oficială: „Petrolul nu este un simplu club”

I-am recomanda, așadar, fostului fotbalist să ia exemplul jucătorilor de legendă ai Petrolului, deloc puțini, cei care, indiferent de situație, nu au atacat vreodată clubul. Oameni care au scris istorie pentru culorile „galben-albastre”, le-au respectat și, la rândul lor, au fost respectați.

Petrolul nu este un simplu club, ci este emblema unei comunități, iar noi suntem datori să-i ducem istoria mai departe. Cu fapte, nu cu zvonuri alarmiste aruncate în emisiuni!

PS – Am respectat întotdeauna instituțiile mass-media și, tocmai de aceea, pentru a evita, pe viitor, lansarea de informații neadevărate, reiterăm rugămintea de a fi contactată direct conducerea clubului nostru atunci când există nelămuriri”, se arată în comunicatul de presă emis de Petrolul Ploiești.

Declarațiile de la care a pornit conflictul

Anterior, Vivi Răchită susținuse că Petrolul Ploiești are datorii în valoare de 8 milioane de euro, iar clubul riscă să intre în faliment vara următoare.

„Am vorbit cu cineva apropiat de club și se pare datoriile au ajuns la 8 milioane de euro. Sper să nu fie adevărat. Dacă s-a ajuns la 8 milioane, asta înseamnă că, la vară, se pune lacătul pe club”, a declarat Vivi Răchită, fost fotbalist la Petrolul și cu legături puternice, inclusiv la ora actuală, în interiorul clubului, conform fanatik.ro.

