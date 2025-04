Subiectul rezilierii contractului pe care Laurențiu Reghecampf (49 de ani) l-a avut la Esperance Tunis rămâne învăluit în mister, deși a trecut mai mult de o lună, de când antrenorul român a fost pus pe liber de campioana Tunisiei.

O asemenea decizie a făcut valuri, pentru că „Reghe“ putea fi acuzat de orice, numai de lipsa rezultatelor nu! Cifrele sale vorbesc de la sine: în cele 24 de meciuri în care a stat pe banca celor de la Esperance Tunis, românul a avut un procentaj al victoriilor de 66,6%. Mai mult decât atât, a pierdut doar două partide și, după ce a luat echipa de pe locul 6 în campionat, a lăsat-o pe primul loc, câștigând și meciurile directe cu cele mai mari rivale la titlu. În fine, cu Reghecampf pe bancă, Esperance Tunis a cucerit Supercupa și s-a calificat pentru sferturile Ligii Campionilor Africii de pe primul loc în grupă.

Când ne uităm la acest șir de rezultate pozitive, concedierea lui Reghecampf, de la Esperance Tunis, devine și mai ciudată. Iar subiectul continuă să-l enerveze pe „Reghe“. Sport.ro prezintă, în premieră pentru presa din România, noile declarații pe care antrenorul român tocmai le-a făcut, la o lună după concedierea sa de la Esperance Tunis.

„Mi s-a dat echipa pe mână, când Esperance era doar pe locul 6 în campionat. Mandatul meu la acest club a fost unul de succes, după toate standardele posibile. De aceea, am rămas surprins, atunci când am fost informat că mi s-a reziliat contractul. O decizie de neînțeles pentru mine! Nu mă așteptam la așa ceva, mai ales că pregăteam echipa pentru o dublă crucială din sferturile Ligii Campionilor Africii cu Mamelodi Sundowns“, a declarat Reghecampf.

A criticat jocul echipei sub comanda noului antrenor

După schimbarea sa cu tunisianul Maher Kanzari (55 de ani), Esperance Tunis a bifat imediat o contraperformanță: eliminarea din Champions League. Campioana Tunisiei a remizat acasă cu Mamelodi Sundowns (Africa de Sud), scor 0-0, și a pierdut în deplasare, scor 0-1. Reghecampf a văzut cele două partide și a trimis „săgeți“ către tehnicianul care i-a luat locul pe banca celor de la Esperance Tunis.

„În mod normal, nu-mi place să vorbesc despre situațiile în care nu sunt implicat. Am un respect mare pentru toți antrenorii și nu pot să spun de ce Esperance a ratat calificarea în fața celor de la Mamelodi. Firește, am văzut meciurile. Și n-am fost deloc impresionat de ce a arătat echipa după plecarea mea. În mod clar, au fost greșeli de poziționare pe teren și spații foarte mari între linii. Esperance a arătat foarte diferit de ce mă așteptam eu. Cunosc foarte bine această echipă și, după părerea mea, era capabilă să treacă de Mamelodi Sundowns“, continuat „Reghe“.

„Am făcut o treabă perfectă!“

Mai departe, tehnicianul român s-a arătat, încă o dată, revoltat de decizia conducerii, de a-i rezilia contractul cu Esperance Tunis.

„Am făcut o treabă perfectă! Am dat tot ce aveam mai bun. Iar cu mine, echipa a câștigat toate meciurile dificile. Și în cele două înfrângeri pe care le-am avut, jocul echipei a fost unul bun, per ansamblu. Când a venit decizia conducerii, ca eu să plec, am acceptat-o fără probleme. Deși, după cum am spus, n-am înțeles această decizia“, a spus Reghecampf.

Întrebat dacă, în acest moment, e în negocieri cu cluburi din Egipt, așa cum s-a speculat, românul a negat această variantă.

„N-am primit nicio ofertă din partea cluburilor egiptene, în ultima perioadă“, a încheiat Reghecampf.