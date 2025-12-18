Un celebru jurnalist italian a făcut anunțul: ”George Pușcaș e doar la un pas!”

Chiar Zeljko Kopic a confirmat interesul ”Câinilor Roșii” pentru fostul titular din atacul echipei naționale.

Nicolo Schira a anunțat că George Pușcaș e la un pas de Dinamo

Pușcaș este liber de contract după despățirea de Bodrumspor și, până în momentul de față, nu a reușit să își găsească un nou angajament.

Atacantul cotat la 900.000 de euro, care a mai evoluat în cariera sa pentru formații precum Bari, Benevento, Novara, Palermo, Reading, Pisa și Genoa s-ar putea alătura atacului lui Dinamo din care mai fac parte Stipe Perica și Karamoko.

Celebrul jurnalist italian Nicolo Schira a confirmat că George Pușcaș este la doar un pas de Dinamo. Înainte de interesul ”Câinilor Roșii”, s-a scris că George Pușcaș ar putea ajunge în Italia, la Sampdoria.

”George Pușcaș este la doar un pas de Dinamo București”, a scris celebrul jurnalist Nicolo Schira pe platforma X.com.

