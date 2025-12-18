Un celebru jurnalist italian a făcut anunțul: ”George Pușcaș e doar la un pas!”

Un celebru jurnalist italian a făcut anunțul: "George Pușcaș e doar la un pas!" Superliga
George Pușcaș ar putea ajunge în această iarnă la Dinamo.

George PuscasZeljko KopicDinamoTransferNicolo Schira
Chiar Zeljko Kopic a confirmat interesul ”Câinilor Roșii” pentru fostul titular din atacul echipei naționale.

Nicolo Schira a anunțat că George Pușcaș e la un pas de Dinamo

Pușcaș este liber de contract după despățirea de Bodrumspor și, până în momentul de față, nu a reușit să își găsească un nou angajament.

Atacantul cotat la 900.000 de euro, care a mai evoluat în cariera sa pentru formații precum Bari, Benevento, Novara, Palermo, Reading, Pisa și Genoa s-ar putea alătura atacului lui Dinamo din care mai fac parte Stipe Perica și Karamoko.

Celebrul jurnalist italian Nicolo Schira a confirmat că George Pușcaș este la doar un pas de Dinamo. Înainte de interesul ”Câinilor Roșii”, s-a scris că George Pușcaș ar putea ajunge în Italia, la Sampdoria.

George Pușcaș este la doar un pas de Dinamo București”, a scris celebrul jurnalist Nicolo Schira pe platforma X.com.

Ce a spus Zeljko Kopic despre transferul lui George Pușcaș

"Pușcaș e un fotbalist bun. Am mai discutat despre el și în vară sau în iarnă. E pe lista noastră de jucători. Avem nevoie de jucători pe anumite poziții. Încă nu am informații clare despre discuțiile cu jucătorii.

Pentru mine e important că avem obiective clare, iar toată lumea înțelege care sunt pozițiile pe care trebuie să le întărim. Perioada de transferuri va fi lungă și cred cu adevărat că vom reuși să facem niște transferuri bune în această iarnă", a spus Kopic.

