De două luni a avut nevoie Laurențiu Reghecampf, pentru a-și câștiga liniștea la Al-Hilal Omdurman, cea mai iubită echipă din Sudan.

După o perioadă tulbure, în care s-au organizat campanii online pentru demiterea sa, tehnicianul român le-a închis gura contestatarilor prin calificarea echipei în grupa de Champions League. Ce-i drept, Al-Hilal Omdurman „tremură“ pentru participarea în această fază din cauza unei contestații despre care Sport.ro a scris, în premieră, aici.

Până să vedem cum va soluționa Confederația Africană de Fotbal (CAF) acest caz, Laurențiu Reghecampf a început să reconfigureze lotul, în vederea participării în campionatul din Rwanda, dar și pentru Champions League.

Reghecampf l-a dat afară pe veteranul Emad Al-sini

Imediat după dubla cu Police FC (Kenya), care a rezolvat calificarea în grupa de Champions League, „Reghe“ a anunțat că lotul va suferi unele modificări, pentru a deveni mai bun. În acest sens, românul a spus că are nevoie de doi fundași și de un mijlocaș defensiv.

Până să primească aceste întăriri, Reghecampf a luat o decizie care a făcut valuri, în Sudan. Pentru că tocmai l-a dat afară pe veteranul Emad Al-Sini (32 de ani), unul dintre cei mai iubiți jucători de la Al-Hilal Omdurman.

„Contractul lui Al-Sini a fost reziliat, la cererea expresă a lui Reghecampf. Pentru că antrenorul român n-a avut încredere în jucător și în capacitatea sa de a evolua în primul 11“, a notat presa locală.

Decizia lui Reghecampf, în privința lui Al-Sini, i-a nemulțumit pe suporteri, dar cum Al-Hilal Omdurman a început să lege victoriile, de această dată, valul de critici la adresa românului a fost mai mic, comparativ cu atunci când fanii au cerut demiterea imediată a antrenorului.

