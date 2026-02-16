Ce începe prost, se încheie și mai prost! FCSB riscă să se convingă de acest lucru, în acest sezon de coșmar. Pentru că a pășit cu stângul în campionat, iar acum e la un pas de a rata prezența în play-off.

O asemenea contraperformanță, dacă va fi atinsă de formația bucureșteană, va fi una în premieră, de când avem actualul sistem competițional, începând din 2015-2016. În precedentele zece campionate, deși FCSB a ratat titlul de opt ori, totuși, intrarea în play-off n-a fost niciodată pusă în real pericol, cum se întâmplă acum. S-a ajuns aici pentru că Olaru și compania au atins un minim istoric, după cum Sport.ro a demonstrat aici.

FCSB, rezultate de coșmar cu Metaloglobus și cu UTA

Pentru a evita retrogradarea în play-out, FCSB ar cam trebui să câștige tot, în meciurile rămase cu Metaloglobus (acasă), UTA (deplasare) și Universitatea Cluj (acasă).

Problema e că ultimele două rezultate cu Metaloglobus și cu UTA sunt înfiorătoare pentru bucureșteni! Concret, ultima clasată Metaloglobus a reușit să învingă FCSB, în tur, scor 2-1! S-a întâmplat pe 18 octombrie.

Și ultimul meci direct cu UTA, disputat pe 3 decembrie, a fost pierdut de FCSB: 0-3, în deplasare, în Cupa României.

Există, totuși, și motive de optimism pentru FCSB. Concret, Metaloglobus, formație pe care campioana o va întâlni în runda următoare (23 februarie, ora 20:00) e acum o echipă decăzută total. De aici, și cele opt înfrângeri succesive în campionat.

Apoi, UTA, în meciul de campionat cu FCSB, a fost surclasată: 0-4 pe Arena Națională.

În fine, Universitatea Cluj e o echipă pe care FCSB a bătut-o chiar lejer, în meciul din tur: 2-0 în deplasare. Cu precizarea că acum e posibil ca cele două formații să ajungă față în față, în ultima rundă din sezonul regulat, cu o miză uriașă: intrarea în play-off pentru doar una dintre ele!