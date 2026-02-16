Gigi Becali a numit "aliatul" lui FCSB: "Ei ne vor băga în play-off!"

Gigi Becali a numit "aliatul" lui FCSB: "Ei ne vor băga în play-off!" Superliga
FCSB tremură pentru accederea în play-off, iar campioana are nevoie și de pași greșiți ai rivalelor pentru a ajunge în primele 6 din Superliga.

FCSBGigi BecaliFarul ConstantaFC ArgesFC Botosani
După ce a pierdut la Craiova contra liderului Universitatea, scor 0-1, FCSB pare obligată să câștige cele trei meciuri rămase din sezonul regulat, cu Metaloglobus, UTA Arad și U Cluj, dar și ca măcar câteva dintre echipele aflate în zona locurilor 4-9 să facă pași greșiți.

Gigi Becali: "Farul o să ne bage în play-off!"

Gigi Becali mizează pe trei victorii ale lui FCSB, dar și de un ajutor indirect din partea celor de la Farul. Scoși din cursa pentru play-off, constănțenii vor înfrunta în următoarele etape două rivale ale campioanei, mai întâi FC Argeș, în deplasare, iar ulterior CFR Cluj, acasă.

"Eu cred că vom ajunge în play-off. Dacă o batem pe U Cluj, iar U Cluj face un pas greșit, suntem în locul ei. Iar Botoșaniul nu cred că mai are nicio șansă. 

Am văzut că și-a revenit Farul. Farul o să ne bage în play-off! Ei joacă și cu CFR, și cu FC Argeș.

Ele vor juca între ele, iar CFR și Argeș vor juca cu Farul. Da, eu cred că vom bate la Arad pentru că UTA e o echipă foarte slabă. Contra lui Botoșani au câștigat cu mare noroc", a spus Gigi Becali, la Prima Sport, după Universitatea Craiova - FCSB 1-0.

În ultima etapă, Farul Constanța a învins Rapid, scor 3-1. Echipa lui Ianis Zicu păstrează doar șanse teoretice la play-off, având în vedere că poate ajunge la un total maxim de 46 de puncte.

Programul echipelor aflate în lupta pentru play-off

U Cluj:

  • FC Botoșani (deplasare)
  • Oțelul Galați (acasă)
  • FCSB (deplasare)

FC Argeș:

  • Farul (acasă)
  • Dinamo (deplasare)
  • Unirea Slobozia (acasă)

FC Botoșani:

  • U Cluj (acasă)
  • FC Hermannstadt (deplasare)
  • Petrolul Ploiești (acasă)

CFR Cluj:

  • FC Hermannstadt (deplasare)
  • Petrolul Ploiești (acasă)
  • Farul (deplasare)
  • Dinamo (acasă)

UTA Arad:

  • Oțelul Galați (deplasare)
  • FCSB (acasă)
  • Metaloglobus (deplasare)

Oțelul Galați:

  • UTA Arad (acasă)
  • U Cluj (deplasare)
  • FC Hermannstadt (acasă)

FCSB:

  • Metaloglobus (acasă)
  • UTA Arad (deplasare)
  • U Cluj (acasă)
