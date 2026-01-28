Tiago Goncalves a fost împrumutat de Ujpest la Mantova, codașa din Serie B

Tiago Goncalves, jucătorul portughez care a strălucit în Liga 1 la Sibiu (36 meciuri, 3 goluri), a fost împrumutat de Ujpest la Mantova 1911, echipă care ocupă locul al 19-lea în Serie B. Acesta a debutat deja pentru noua sa echipă, în confruntarea cu Venezia (2-5), în care a evoluat 84 de minute.



În vara trecută, Tiago Goncalves a fost dorit de Rapid, dar FC Hermannstadt a preferat să-l vândă în Ungaria, la Ujpest Budapesta, pentru 650.000 de euro. Lusitanul a bifat 12 prezențe pentru "Lilak", ocupanta locului al nouălea în Nemzeti Bajnoksag I. Giuleștenii se bazează acum pe Andrei Borza și Robert Sălceanu pe poziția de fundaș stânga și pe Claudiu Petrila și Talisson în extrema stângă.



A mai evoluat în Italia, la Genoa, Messina și Novara

Tiago Goncalves (25 de ani) este născut la Cascais și a fost sub contract cu Genoa (2021), Valladolid B (2021 / împrumutat), Messina (2022), Novara (2022), Pontedera (2023 / împrumutat), Belenenses (2023-2024), FC Hermannstadt (2024-2025), Ujpest (2025) și Mantova (2026 / împrumutat). Portughezul poate juca pe toate posturile din banda stângă, deși este folosit preponderent ca fundaș lateral, și este cotat la 800.000 de euro.



Foto - Getty Images, Mantova 1911 (FB)

