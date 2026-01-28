Radu Drăgușin (23 de ani) s-a săturat și el, în mod cert, de telenovela plecării sale de la Tottenham. Mai ales că, după cum Sport.ro a arătat aici, stoperul nostru chiar nu mai vrea să audă de formația londoneză!

Inițial, părea că AS Roma va fi destinația lui Radu pentru partea finală a acestui sezon. Acum însă, AC Milan e în pole-position pentru a obține semnătura lui Drăgușin. Argumentele, în acest sens? Internaționalul român e dorit, atât de directorul sportiv al clubului, Igli Tare, cât și de antrenorul Max Allegri. Acesta a mai lucrat cu Drăgușin, pe când amândoi erau la Juventus.

Frankfurt – Tottenham, meciul care poate lămuri situația lui Drăgușin

În acest moment, există o singură certitudine, Tottenham trebuie să ia o decizie privind cedarea lui Drăgușin până pe 2 februarie. Aceasta e data la care se va încheia perioada de transferuri din iarnă.

În acest context, presa italiană a venit acum cu o informație de ultim moment: transferul lui Drăgușin, la AC Milan, poate primi undă verde, în funcție de rezultatul meciului Frankfurt – Tottenham (diseară, ora 22:00).

Explicația acestei variante? Tottenham e în cărți pentru o clasare între primele 8 în grupa de Champions League. Îndeplinirea obiectivului, după partida cu Frankfurt, ar însemna o victorie financiară pentru club. Și i-ar îndemna pe șefii clubului din Premier League să-l cedeze pe Drăgușin, sub forma de împrumut. Adică, exact ce își dorește AC Milan!

În acest moment, plecarea lui Drăgușin stagnează, pentru că Tottenham vrea o clauză în contract prin care echipa care îl ia pe Radu să fie obligată să-l transfere definitiv, în vară, în schimbul sumei de 25 de milioane de euro.

