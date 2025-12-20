Final trist de an pentru Dinamo! Pentru că, după 9 partide fără înfrângere, trupa pregătită de Kopic a fost învinsă, la Arad: 0-2 cu UTA.

Acest rezultat-bombă înseamnă o șansă mare ratată de Dinamo. Pentru că, dacă ar fi câștigat în fața celor de la UTA, formația bucureșteană ar fi trecut pe primul loc, cel puțin până la confruntarea FCSB – Rapid de duminică (ora 20:00).

Așa, pierzând la Arad, Dinamo a rămas pe locul 3 în clasamentul Superligii, după cum se poate vedea mai jos. UTA, în schimb, ocupă locul 7.

Primul meci din 2026 pentru Dinamo, în campionat, va fi cel cu Universitatea Cluj (18 ianuarie).

