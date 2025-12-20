Everton - Arsenal, LIVE pe VOYO, de la 22:00! Liderul din Premier League întâlnește „caramelele” din Liverpool

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

De cealaltă parte, Arsenal este lider în campionatul Angliei, având două puncte peste Manchester City, ocupanta locului secund. „Tunarii” vin după succesul la limită din etapa trecută cu Wolves, scor 2-1.

Everton vine după înfrângerea din runda trecută cu Chelsea, scor 0-2, și se află pe poziția a noua în Premier League.

Partida Everton - Arsenal, din runda 17 de Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită pe platforma VOYO , dar și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro .

Arsenal, aproape 80 de milioane de euro pentru șase victorii

Champions League, ediția 2025-2026, are un buget de premii de… 2,4 miliarde de euro! În fotbalul nostru, avem conducători, jucători și antrenori care, în mod cert, nici nu pot scrie o asemenea sumă pe hârtie.

În Occident, în schimb, coloșii continentului devin și mai mari, de la un an la altul, punând mâna pe niște sume inimaginabile pentru noi. Platforma Football Meets Data tocmai a actualizat clasamentul banilor din Champions League, la finalul etapei a 6-a. Ierarhia de mai jos vorbește de la sine:

1. Arsenal – 79,5 milioane de euro

2. Real Madrid – 70 de milioane de euro

3. Barcelona, Atalanta – 60 de milioane de euro

5. Marseille – 50 de milioane de euro

S-a ajuns la aceste sume prin bonusurile acordate de UEFA pentru accederea în grupă (18,6 milioane de euro de echipă) la care se adaugă alte sume imense. De pildă, fiecare victorie valorează 2,1 milioane de euro, în timp ce remiza aduce suma de 750,000 de euro.

În ultimele două etape, Arsenal a încasat peste 14 milioane de euro datorită rezultatelor sale, în Champions League:

*4,2 milioane de euro pentru victoriile cu Bayern Munchen și Club Brugge.

*Bonus de 8 milioane de euro pentru că și-a asigurat un loc în Top 9, în clasament.

*Bonus de 2 milioane de euro pentru că și-a asigurat cel puțin prezența, în play-off, din postura de cap de serie.

De remarcat că Arsenal e singura echipă din Champions League, în acest sezon, care are victorii pe linie: 6 din 6 până acum!

