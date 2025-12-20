Cele două echipe și-au dat întâlnire pe ”Tottenham Hotspur Stadium” în etapa cu numărul 17 din primul eșalon al Angliei, Premier League, care se vede în direct pe platforma VOYO.
- La capătul celor 90 de minute, ”cormoranii” au înregistrat toate cele trei puncte
Costel Pantilimon, uluit după ce a urmărit Tottenham - Liverpool: ”Nu am înțeles ce a vrut să facă! Greșeală!”
În minutul 33 al meciului, Xavi Simons a fost eliminat de ”centralul” John Brooks după ce a avut o intervenție neregulamentară la căpitanul oaspeților, Virgil van Dijk.
La emisiunea difuzată pe VOYO, imediat după meci, Costel Pantilimon, invitatul lui Cristi Pintea, care a mai fost prezent în platou alături de Cristi Pulhac și de Robert Niță, a vorbit despre faultul comis de Xavi Simons.
”Un meci echilibrat, până la acea greșeală a lui Simons. Două echipe care, până în acel moment, nu au avut ocazii. Nu au prea fost ocazii.
Dar, nu am înțeles ce a vrut să facă. Era la vedere, cumva, a stricat, adică, clar a stricat echilibrul. Tottenham s-a ținut până la pauză.
Simons își prelungește adaptarea la echipă. Acum i s-a dat din nou șansa să fie titular și uite, face o greșeală de genul ăsta care nu te pune într-o lumină bună!”, a spus Costel Pantilimon la Play On Sport.