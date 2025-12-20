Cele două echipe și-au dat întâlnire pe ”Tottenham Hotspur Stadium” în etapa cu numărul 17 din primul eșalon al Angliei, Premier League, care se vede în direct pe platforma VOYO.



La capătul celor 90 de minute, ”cormoranii” au înregistrat toate cele trei puncte



Costel Pantilimon, uluit după ce a urmărit Tottenham - Liverpool: ”Nu am înțeles ce a vrut să facă! Greșeală!”



În minutul 33 al meciului, Xavi Simons a fost eliminat de ”centralul” John Brooks după ce a avut o intervenție neregulamentară la căpitanul oaspeților, Virgil van Dijk.



La emisiunea difuzată pe VOYO, imediat după meci, Costel Pantilimon, invitatul lui Cristi Pintea, care a mai fost prezent în platou alături de Cristi Pulhac și de Robert Niță, a vorbit despre faultul comis de Xavi Simons.



”Un meci echilibrat, până la acea greșeală a lui Simons. Două echipe care, până în acel moment, nu au avut ocazii. Nu au prea fost ocazii.



Dar, nu am înțeles ce a vrut să facă. Era la vedere, cumva, a stricat, adică, clar a stricat echilibrul. Tottenham s-a ținut până la pauză.



Simons își prelungește adaptarea la echipă. Acum i s-a dat din nou șansa să fie titular și uite, face o greșeală de genul ăsta care nu te pune într-o lumină bună!”, a spus Costel Pantilimon la Play On Sport.

