Arădenii au primit vizita ”câinilor” pe stadionul ”Francisc von Neuman”, în etapa cu numărul 21 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Adrian Mihalcea s-a impus cu 2-0.



”Cât de dinamovist mai sunteți?” Adrian Mihalcea, întrebat direct după ce i-a învins pe ”câini”



După meci, Adrian Mihalcea a indicat faptul că echipa sa a gestionat bine jocul defensiv în fața unui adversar periculos. El a apreciat eficiența ofensivă și a subliniat că rezultatul a venit pe fondul ocaziilor create.



”I-am blocat foarte bine, știam că au calitate în atac. Am reușit să dăm gol și să avem ocazii clare. Dacă nu marchezi cu Dinamo, e posibil să te penalizeze. Astăzi nu a fost cazul și mă bucur.



Ei cred că au cel mai bun an al lor. Clubul va decide dacă în eventualitatea unor oferte, ei vor pleca sau nu. Eu sunt doar antrenorul echipei, dar acum trebuie să ne gândim ce vrem. Dacă vrem mai mult, ar trebui să aducem jucători mai valoroși. Dacă nu, cred că putem să fim într-o poziție mai bună și cu lotul pe care îl avem.



Conducerea știe ce-mi doresc, ce jucători ar trebui să vină și pe ce poziții. Conducerea știe și ce jucători ar trebui să plece, dar nu e decizia mea. O să am și eu o discuție. Trebuie să fim realiști și să facem o strategie.



(n.r. Cât de dinamovist mai sunteți?) Până în măduva oaselor. Eu sunt dinamovist, nu m-am ferit și nu m-am dezis niciodată. Am fost puțin dezamăgit când am fost antrenor, dar clubul acesta m-a făcut om. Niciodată, orice mi-ar face nu o să mă dezic. Le doresc în continuare să ia campionatul”, a spus Adrian Mihalcea.

