Alin Roman (31 de ani) a fost omul meciului UTA - Dinamo 2-0. Mijlocașul ofensiv a deschis scorul în minutul 33 și a pasat decisiv la reușita lui Valentin Costache din minutul 68.

Alin Roman, reacție după UTA - Dinamo 2-0

La finalul partidei din etapa a 21-a din Superligă, Roman a afirmat că randamentul său bun din actualul sezon li se datorează antrenorilor și coechipierilor.

„Un meci reușit de la început până la sfârșit. Stafful a pregătit meciul toată săptămâna. Ne-am luptat cu una dintre cele mai bune echipe din campionat. Ne-a ieșit aproape tot.

Eu așteptam ca pâinea caldă vacanța asta. Am avut un an foarte greu cu ce s-a întâmplat la Poli Iași. Mă bucur că am reușit să îmi revin și să-mi ajut echipa. Pentru mine a fost foarte greu și mă bucur că urmează o vacanță.

Roman: „Se datorează colegilor mei și antrenorilor care știu să mă pună în valoare”

Succesul mi se datorează colegilor mei și antrenorilor care știu să mă pună în valoare. Nu sunt un golgheter, ci un creator. Am colegi de calitate.

L-am simțit pe Costache. Mă înțeleg foarte bine cu el și în afară terenului. Puteam să înscriem și mai multe goluri împreună”, a declarat Alin Roman, la flash-interviuri.

