Valentin Costache (27 de ani) a marcat golul de 2-0 pentru UTA în minutul 68 al meciului împotriva lui Dinamo, din etapa a 21-a a Superligii. Reușita sa a stabilit scorul final al întâlnirii.

Extrema stânga a finalizat cu o execuție tehnică, din interiorul careului advers, un contraatac de manual al „Bătrânei Doamne”. Pasa decisivă i-a aparținut lui Alin Roman.

Valentin Costache și-a încheiat junioratul la Dinamo în anii 2014-2015. Între 2015 și 2017 a îmbrăcat tricoul „câinilor roșii”, în care a marcat patru goluri și a pasat decisiv în cinci rânduri, în 21 de apariții oficiale.

