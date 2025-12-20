Valentin Costache (27 de ani) a marcat golul de 2-0 pentru UTA în minutul 68 al meciului împotriva lui Dinamo, din etapa a 21-a a Superligii. Reușita sa a stabilit scorul final al întâlnirii.
Valentin Costache, marcatorul golului de 2-0 din UTA - Dinamo
Extrema stânga a finalizat cu o execuție tehnică, din interiorul careului advers, un contraatac de manual al „Bătrânei Doamne”. Pasa decisivă i-a aparținut lui Alin Roman.
Valentin Costache și-a încheiat junioratul la Dinamo în anii 2014-2015. Între 2015 și 2017 a îmbrăcat tricoul „câinilor roșii”, în care a marcat patru goluri și a pasat decisiv în cinci rânduri, în 21 de apariții oficiale.
Echipele de start din UTA - Dinamo:
- UTA (4-2-3-1): Gorcea - Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic - Sota Mino, Odada - Costache, Alin Roman, Abdallah - Marius Coman
- Rezerve: D. Iliev, F. Iacob, Benga, Olar, Țăroi, Ovidiu Popescu, Hrezdac, L. Mihai, D. Barbu
- Antrenor: Adrian Mihalcea
- Dinamo (4-3-3): Roșca - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Kyriakou, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Soro, Mazilu
- Rezerve: Din Licaciu, Ungureanu, Karamoko, Tabuncic, Perica, Cr. Mihai, Soaare, Caragea, Toader, Ikoko, Bărbulescu, Pop
- Antrenor: Zeljko Kopic