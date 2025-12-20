Ioan Becali: ”S-ar putea să avem o ofertă dintr-o altă țară pentru Mihăilă!”

Valentin Mihăilă ar fi dorit la Getafe, în La Liga, iar Ioan Becali, agentul fotbalistului, a confirmat că este posibil ca internaționalul român să schimbe echipa, însă nu în perioada de mercato de iarnă, ci abia în vară.

Valentin Mihăilă are doar opt meciuri jucate în Turcia, la Rizespor, și a reușit să marcheze două goluri și să ofere o pasă decisive.

”După echipa națională a jucat la echipa club, în Cupă. A dat un gol și o pasă decisivă. S-a accidentat iar, sperăm să nu fie ceva grav. Dacă va continua bine în lunile rămase până în martie, s-ar putea să avem o ofertă dintr-o altă țară”, a spus Ioan Becali, conform Fanatik.

2,8 milioane de euro este cota de piață a lui Valentin Mihăilă, potrivit Transfermarkt.

De altfel, Becali, spune că aceeași situație este și în cazul lui Olimpiu Moruțan: ”La Moruțan e aceeași situație. Încercăm să găsim alte echipe unde s-ar putea plia mai ușor și mai bine. Nu știu dacă din această iarnă, însă din vară e foarte probabil”.

