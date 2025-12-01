Ce transformare pentru Laurențiu Reghecampf, în doar 60 de zile! Nu mai departe de luna septembrie, românul era „sfâșiat“ de suporteri și de mass-media, amenințat cu demiterea.

Astăzi, același antrenor a devenit un mic erou local, în Sudan, țară în care n-a călcat decât o singură dată, de când a preluat Al-Hilal Omdurman, în luna august. Explicația pentru această situație inedită, aproape unică pentru un antrenor la nivel de club, a fost oferită de Sport.ro aici.

Chiar dacă echipa e lipsită de avantajul terenului propriu – nu de azi, de ieri, ci de trei ani, de când războiul din Sudan face ravagii - „Reghe“ a reușit să formeze, în timp, o trupă respectabilă. Pentru că a dus Al-Hilal Omdurman în grupele Champions League, iar aici a debutat cu o victorie, 2-1 cu MC Alger (Algeria), într-o partidă disputată, la Kigali (Rwanda). Acest oraș a devenit „casa“ celor de la Al-Hilal Omdurman pentru următoarea perioadă.

Reghecampf, lăudat pentru ce a făcut la Al-Hilal Omdurman

Rezultatele din ultima perioadă, îmbunătățite radical față de momentul sosirii lui „Reghe“ pe bancă, au schimbat modul în care se vorbește despre tehnicianul român, în presa locală. Un exemplu, în acest sens, e ce a scris jurnalistul Yaqoub Haj Adam, în cadrul unui editorial.

„E momentul să-l aplaudăm pe Reghecampf. În ciuda tuturor problemelor pe care le-a avut, el și-a pus deja amprenta pe jocul echipei. E remarcabil ce a reușit acest antrenor, în ciuda obstacolelor cu care s-a confruntat. E timpul să spunem lucrurilor pe nume. Al-Hilal, sub comanda lui Reghecampf, joacă un fotbal modern, bine gândit. Vedem un joc consistent de pase, practicat de niște jucători care au înțeles și importanța unui plasament corect pe teren. La capitolul jocului ofensiv, Al-Hilal a crescut enorm! Dovada și faptul că atacurile sunt bine construite, în urma unor faze în care e ales drumul cel mai scurt spre poarta adversă. Vorbim despre niște lucruri inexistente, la Al-Hilal, în ultimii ani. În acest moment, așteptările de la Reghecampf sunt foarte mari, dar sunt și speranțe ca el să readucă echipa la nivelul excelent pe care l-a avut, în sezonul 2007-2008“, a notat Yaqoub Haj Adam.

