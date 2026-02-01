Portarul francez Mike Maignan (30 de ani) și-a prelungit contractul cu gruparea rossoneră până în vara anului 2031.



Prelungirea vine într-un moment important, în condițiile în care vechiul contract expira în 2026, iar Milan risca să-l piardă gratis, scenariu similar cu cel al lui Donnarumma.



Maignan a semnat până în 2031



”Căpitanul și-a reînnoit contractul până în 2031. AC Milan are plăcerea să anunțe reînnoirea contractului lui Mike Maignan până la 30 iunie 2031.



După ce s-a alăturat echipei în vara anului 2021, Mike s-a impus rapid ca una dintre figurile cheie ale echipei, remarcându-se prin leadership, fiabilitate și atitudine altruistă. Creșterea sa constantă l-a făcut să devină căpitan și o prezență centrală în lot, precum și un pilon al echipei naționale a Franței.



Maignan, care a strâns 188 de meciuri pentru AC Milan, a jucat un rol esențial în triumful clubului în sezonul 2021/22 și în victoria din Supercoppa Italiana 2024. La nivel individual, a fost desemnat cel mai bun portar din Serie A pentru sezonul 2021/22.



AC Milan și Mike Maignan își consolidează acum legătura, având ca scop comun de a continua să scrie împreună noi capitole din istoria clubului”, a transmis AC Milan, pe site-ul oficial.



În acest sezon, Maignan a bifat 25 de apariții, iar cota sa de piață este de 25 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.



În Serie A, lupta la vârf rămâne deschisă. Interul lui Cristian Chivu este lider, cu 52 de puncte după 22 de etape, urmat de AC Milan, care ocupă locul doi, la cinci puncte distanță.

