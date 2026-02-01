Fundașul român lua serios în calcul o plecare în această iarnă de la Tottenham, cu obiectivul clar de a prinde minute înainte de barajul României pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026. Revenit după o accidentare gravă, Drăgușin a evoluat puțin sub comanda lui Thomas Frank, iar șansele de a deveni titular de drept păreau reduse.



În ultima etapă de campionat, internaționalul român a început din nou pe banca de rezerve și părea că va rămâne neutilizat.



Totuși, situația s-a schimbat pe finalul meciului cu Burnley. Radu Drăgușin a fost introdus pe teren în minutul 90+5, în locul lui Cristian Romero, care a acuzat probleme medicale la scurt timp după ce reușise egalarea.



Chiar dacă a petrecut doar câteva zeci de secunde pe gazon, Drăgușin a avut o intervenție și a câștigat un duel aerian, semn că este apt din punct de vedere fizic.



Răsturnare de situație! Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin



Iar veștile bune ar putea continua. Presa din Anglia anunță că fundașul român este luat din nou în calcul pentru meciul cu Manchester City.



Potrivit COYS News, publicație apropiată clubului londonez, Tottenham se confruntă cu mai multe probleme de lot.



„Tottenham riscă să nu-i aibă la dispoziție pe Wilson Odobert, Micky van de Ven, Kevin Danso și Djed Spence pentru meciul împotriva lui Manchester City”, informează sursa citată.



În acest context, șansele ca Radu Drăgușin să primească minute cresc considerabil, chiar dacă dorința sa rămâne un transfer care să-i ofere continuitate, în condițiile în care s-a discutat despre variante precum AS Roma sau RB Leipzig.



Transferat în Londra la începutul anului 2024 pentru 25 de milioane de euro, fundașul român a strâns 39 de meciuri în tricoul alb, fără contribuții de gol.

