Rapid a pierdut cu ”U” Cluj, scor 0-2, sâmbătă seară pe Giulești, în etapa cu numărul 24 din sezonul regulat al Superligii României și a coborât pe poziția a treia.



Formația dirijată de Costel Gâlcă completează podiumul cu 45 de puncte, fiind la egalitate cu Dinamo și la o lungime în spatele liderului Universitatea Craiova, care nu și-a disputat încă meciul din runda 24.



Dan Șucu și Gigi Corsicanu, dialog încins la Rapid - ”U” Cluj: ”S-a săturat de ce pățește”



Publicația Orange Sport a postat un clip cu Dan Șucu, patronul lui Rapid, și Gheorghe Răducanu, zis ”Gigi Corsicanu”, fostul lider al galeriei giuleștene. Din modul în care gesticulau, cei doi păreau că erau într-o discuție tensionată, dar Corsicanu a revenit cu clarificări.



Fostul lider de galerie a explicat că Dan Șucu își exprima în fața lui nemulțumirea față de arbitraj, considerând că și la Genoa, clubul pe care-l patronează în Serie A, cât și la Rapid există situații în care arbitrajul le-ar prii mai mult celorlalte echipe.



”Ce să fie? Nu a fost nicio ceartă. Nu știu de ce s-a interpretat asta. Gesticula și îmi explica faptul că e supărat că l-au furat ăia prin Italia și că s-a săturat de ce pățește. Mi-au trimis o grămadă de oameni imaginile, dar nu ne-am certat. Cum să mă cert eu cu Șucu? Eu mai râdeam, zâmbeam, îi mai spuneam că așa e în fotbal, să stea liniștit. Tot spunea: 'M-am săturat! Mereu sunt furat și prin Italia, și pe aici'. Era dezamăgit după meciul cu Lazio: 'Bag o grămadă de bani în fotbal și m-am săturat să fiu furat'. Și toate astea.



Deci să fie clar, sub nicio formă nu ne-am certat. El îmi povestea că îl fură arbitrii. Eu nu l-am jignit. N-am cum să jignesc sau să mă cert cu oameni de afaceri. Eu sunt un om normal, iar el e ditamai omul. Cum să mă cert eu cu Șucu? Doamne, iartă-mă! N-a fost nicio ceartă! E total eronat!



Era necăjit pentru ce s-a întâmplat cu Lazio și cu Rapid, că suntem mereu furați la arbitraj. Eu i-am spus că trebuie să se obișnuiască, pentru că nu are experiență, e de puțin timp în fotbal și așa se întâmplă. Eu îl încurajam, încercam să îl fac să fie mai liniștit”, a spus Gheorghe Răducanu, potrivit fanatik.

Sursă Foto: Orange Sport

