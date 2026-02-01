John McEnroe (66 de ani, 7 titluri de mare șlem) este cucerit de talentul spaniolului Carlos Alcaraz (22 de ani, 6 titluri de mare șlem), actualul număr unu mondial care s-a apropiat la un meci distanță de a deveni cel mai tânăr tenismen din istorie care completează marele șlem.

Înaintea disputării semifinalelor, legendarul tenismen american anticipa că cea mai mare sursă de presiune, în acest turneu, poate cădea pe umerii jucătorului Alcaraz, din perspectiva acestei performanțe istorice care nu a mai fost atinsă în acest sport.

John McEnroe, convins de Alcaraz: „Îl iubesc pe Carlos, e jucătorul meu preferat de urmărit. Omul e nebun.”

„Va fi ceva presiune pe umerii lui Carlos, dacă va avea șansa de a deveni cel mai tânăr tenismen care câștigă marele șlem. Cred că va fi mai multă presiune pe el.

Dar, cu siguranță, toată lumea îl iubește pe Carlos, oriunde merge.

„Dacă l-aș antrena pe Alcaraz, doar l-aș încuraja și i-aș ura noroc.”



Îl iubesc pe Carlos, e jucătorul meu preferat de urmărit. Omul e nebun, ceea ce reușește e incredibil, și nici măcar nu e atât de înalt, poate cu câțiva centimetri mai înalt decât mine.



Dacă l-aș antrena, doar l-aș încuraja și i-aș ura noroc. Nu știu câte lucruri ar trebui să-i spun, sincer,” a declarat John McEnroe, în exclusivitate pentru Sport.ro, într-un interviu intermediat de Eurosport.

