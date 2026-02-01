John McEnroe (66 de ani, 7 titluri de mare șlem) este cucerit de talentul spaniolului Carlos Alcaraz (22 de ani, 6 titluri de mare șlem), actualul număr unu mondial care s-a apropiat la un meci distanță de a deveni cel mai tânăr tenismen din istorie care completează marele șlem.
Înaintea disputării semifinalelor, legendarul tenismen american anticipa că cea mai mare sursă de presiune, în acest turneu, poate cădea pe umerii jucătorului Alcaraz, din perspectiva acestei performanțe istorice care nu a mai fost atinsă în acest sport.
John McEnroe, convins de Alcaraz: „Îl iubesc pe Carlos, e jucătorul meu preferat de urmărit. Omul e nebun.”
„Va fi ceva presiune pe umerii lui Carlos, dacă va avea șansa de a deveni cel mai tânăr tenismen care câștigă marele șlem. Cred că va fi mai multă presiune pe el.
Dar, cu siguranță, toată lumea îl iubește pe Carlos, oriunde merge.
„Dacă l-aș antrena pe Alcaraz, doar l-aș încuraja și i-aș ura noroc.”
Îl iubesc pe Carlos, e jucătorul meu preferat de urmărit. Omul e nebun, ceea ce reușește e incredibil, și nici măcar nu e atât de înalt, poate cu câțiva centimetri mai înalt decât mine.
Dacă l-aș antrena, doar l-aș încuraja și i-aș ura noroc. Nu știu câte lucruri ar trebui să-i spun, sincer,” a declarat John McEnroe, în exclusivitate pentru Sport.ro, într-un interviu intermediat de Eurosport.
Djokovic, neînvins într-o finală, în Melbourne
- Alcaraz - Djokovic, 2-0 în finalele de turneu de mare șlem (Wimbledon 2023 și Wimbledon 2024).
- Djokovic îl conduce pe Alcaraz în meciurile directe, 5-4.
- Djokovic l-a învins pe Alcaraz în finala olimpică de la Paris, 7-6 (3), 7-6 (2).
Fără titlu de campion la Melbourne, Carlos Alcaraz va apărea în finala turneului de mare șlem din Australia pentru prima oară, pe când Novak Djokovic va juca în ultimul act pentru a unsprezecea oară.
Sârbul nu a fost învins în niciuna dintre cele zece finale jucate până acum, chiar dacă dincolo de fileu s-au regăsit jucători ca Rafael Nadal (2), Andy Murray (4), Jo-Wilfried Tsonga, Dominic Thiem, Daniil Medvedev sau Stefanos Tsitsipas.
Alcaraz a câștigat șase din primele șapte finale de turneu major jucate în carieră, înclinându-se doar în fața lui Sinner, în finala Wimbledon 2025. Două dintre cele șase meciuri terminate cu trofeu de mare șlem ridicat deasupra capului au fost disputate de Alcaraz tocmai cu Djokovic.
Finala Australian Open 2026 se vede live pe Eurosport și HBO Max.
Transylvania Open 2026 (31 ianuarie - 7 februarie), transmis în exclusivitate de VOYO!
Emma Răducanu, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea vor fi principalele favorite la câștigarea trofeului pus în joc la Cluj-Napoca.
Urmărește interviul exclusiv acordat de Simona Halep pentru Știrile PRO TV.