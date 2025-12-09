Crește presiunea pe Cosmin Olăroiu (56 de ani), în calitate de selecționer al Emiratelor. Pentru că, după ratarea calificării pentru Cupa Mondială a venit și debutul ratat al echipei, în FIFA Arab Cup 2025.

Firește, primul care „fierbe“ din cauza acestor rezultate e însuși Oli! Un perfecționist, total neobișnuit cu pașii greșiți pe bandă, în cei peste 20 de ani de antrenorat. Deocamdată însă, tehnicianul român e nevoit să îndure. Pentru că e sub contract cu Federația din Emirate până în 2027 și, dincolo de acest amănunt, nici nu-și poate critica jucătorii în public, în mijlocul unui turneu, cum e FIFA Arab Cup 2025 (1-18 decembrie).

Fotbalul din Emirate, „rupt“ în două din cauza lui Olăroiu

Astăzi (ora 16:30), naționala Emiratelor va juca un meci de totul sau nimic, la Doha (Qatar). Contra Kuweit-ului, arabii au nevoie de victorie, pentru a putea spera la calificarea în sferturi. Soarta lor depinde și de rezultatul din celălalt meci al grupei C, Iordania – Egipt, tot astăzi (ora 16:30).

În acest context, fotbalul din Emirate e „rupt“ în două, în aceste zile. Sunt unii analiști / foști jucători și antrenori, care cer deja „decapitarea“ lui Olăroiu. În schimb, susținătorii românului, invocând rezultatele sale excelente la nivel de cluburi, insistă că schimbarea sa ar fi o greșeală mare.

Iată ce s-a spus despre Olăroiu, în ultimele zile:

*Bakheet Saad Mubarak (fost mare internațional): Sunt probleme multiple cu naționala noastră, iar unele dintre ele necesită soluții radicale. Plătim scump din cauza instabilității. Schimbăm selecționerul mult prea des (n.r. – au fost opt, în ultimii opt ani!) și tot repetăm această greșeală. Ignorăm, în schimb, faptul că avem un lot slab de jucători. Mulți dintre ei nu ajută cu nimic echipa națională. Acum, a apărut tabăra care cere demiterea lui Cosmin. Nu rezolvăm nimic printr-o asemenea decizie. Nu aceasta e soluția. Iarăși vrem o măsură irațională, în loc să luăm decizii echilibrate, lăsând factorul emoțional deoparte. Chiar dacă îl vom schimba pe Cosmin, problemele naționalei noastre nu vor dispărea. Dacă tot schimbăm antrenorul, doar ne păcălim singuri. Fotbalul nostru are nevoie de o evaluare serioasă și de un set de măsuri concrete pentru a putea evolua.

*Farah Salem (jurnalistă la publicația Emarat Al-Youm): Cosmin învață munca de selecționer la naționala noastră! Dacă vrea să mai fie selecționerul Emiratelor, el trebuie să atingă cel puțin semifinalele în FIFA Arab Cup. Naționala noastră are o mare responsabilitate. Jucătorii au datoria de a obține calificarea în sferturi, pentru a răsplăti susținerea fanilor care au rămas alături de echipa națională, inclusiv după ratarea calificării pentru Mondiale.

*Ali Thani (fost jucător al naționalei Emiratelor, prezent la Mondialul din 1990): Echipa noastră are cele mai bune condiții posibile și, totuși, rezultatele lipsesc. Cosmin e principalul responsabil. Din punctul meu de vedere, el n-a „citit“ bine cursul jocului, în ultimele partide.

O întrebare fără răspuns

Într-un moment în care viitorul lui Olăroiu pe banca Emiratelor e în „ceață“, există o întrebare fără răspuns: oare Olăroiu vrea să mai fie selecționerul primei reprezentative, după FIFA Arab Cup 2025?

Românul a muncit pe rupte, de când a fost numit în funcție, în luna mai. Din păcate pentru el, eforturile sale au fost zădărnicite de niște jucători gafeuri! În acest sens, e elocvent ce s-a întâmplat într-un meci decisiv de calificare pentru Mondiale, după cum Sport.ro a arătat aici.

Așadar, e foarte posibil ca, după turneul aflat în desfășurare, chiar Oli să ceară rezilierea contractului cu federația! Mai ales că, în mod evident, el „fierbe“ acum din cauza ultimelor rezultate. O declarație recentă, dată după meciul cu Egipt (1-1), vorbește de la sine.

„În toată cariera mea, niciodată n-am avut atât de mult ghinion! Când am preluat echipa națională, aveam 56 de ani. Acum, am 66! În șase luni, am îmbătrânit cu zece ani!“, a spus Oli.

