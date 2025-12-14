Cosmin Olăroiu știe de unde vine forța rivalilor din Africa: „Au jucători care fac asta ore întregi”

Cosmin Olăroiu știe de unde vine forța rivalilor din Africa: „Au jucători care fac asta ore întregi" Fotbal extern
Cosmin Olăroiu se află în fața unui nou examen major pe banca naționalei Emiratelor Arabe Unite. Antrenorul român pregătește duelul de foc împotriva Marocului, programat luni, 15 decembrie 2025, în semifinalele Cupei Arabe.

Emiratelor Arabe Unite Cupa Arabă Cosmin Olaroiu
Partida se va disputa pe stadionul Khalifa International din Qatar, iar Cosmin Olăroiu a prefațat partida prin analiza diferențelor dintre fotbalul asiatic și cel nord-african.

Naționala condusă de Olăroiu și-a asigurat locul în „careul de ași” după o victorie dramatică în fața Algeriei, deținătoarea trofeului, obținută la loviturile de departajare (1-1 după prelungiri). De cealaltă parte, Marocul vine după un succes la limită, 1-0 cu Siria.

Olăroiu știe de unde vine principalul pericol

„Echipele din nordul Africii au un bazin uriaș de fotbaliști care au acumulat ore întregi de joc pe străzi și pe plajă. Acest lucru face ca procesul de selecție să fie dificil pentru antrenori, tocmai din cauza numărului mare de talente, iar confruntarea cu echipele africane este o oportunitate importantă pentru noi de a învăța din forța lor fizică", a spus Cosmin Olăroiu la conferința de presă.

În cealaltă semifinală de la FIFA Arab Cup se vor înfrunta Arabia Saudită și Iordania, luni, de la ora 19:30.

Finala mică se va juca vineri, de la ora 15:00, iar marea finală este programată tot vineri, însă de la ora 20:00.

Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești înghețate
&Icirc;i făcea Gigi Becali echipa și schimbările lui Cosmin Olăroiu? Dezvăluire din interiorul FCSB
Olăroiu luptă pentru marea finală de la FIFA Arab Cup: Asta a fost soarta noastră, să dăm peste cele mai tari echipe
Olăroiu, prima reacție după un rezultat istoric: &bdquo;Ăsta e adevărul!&ldquo;
Dinamo - Metaloglobus 1-0, ACUM. &bdquo;C&acirc;inii roșii&rdquo; deschid scorul!
Crystal Palace - Manchester City 0-3 | Haaland nu poate fi oprit! &bdquo;Cetățenii&rdquo;, victorie lejeră &icirc;n Premier League
Autogol de zile mari &icirc;n Premier League! Jucătorul și-a pus m&acirc;inile &icirc;n cap c&acirc;nd a văzut ce a făcut
S-a retras din fotbal la 24 de ani și face o avere pe OnlyFans: &bdquo;Nu voi regreta!&rdquo;
Derby Olympique Marseille - AS Monaco, Olympique Lyon, Lens și Lille astăzi pe VOYO! PSG poate fi detronată din poziția de lider
Ce mutare a făcut Dinamo: &bdquo;&Icirc;mi place mult!&rdquo;

Antrenorul căutat cu disperare de Gigi Becali: I-am dat 100 de telefoane și nu &icirc;mi răspunde!

Gigi Becali, decizie fermă &icirc;n cazul lui Ștefan T&acirc;rnovanu: &bdquo;La prima discuție poate să plece&rdquo;. Prețul stabilit pentru portarul FCSB-ului

Semnează cu FCSB: Am vorbit deja. E un jucător fabulos!

Ofertă pentru Mihai Stoica: &rdquo;Bani mai mulți dec&acirc;t la FCSB!&rdquo;

Olandezii dau lovitura cu Dennis Man: &rdquo;Nu mai puțin de 13 milioane de euro!&rdquo;

Dinamo - Metaloglobus 1-0, ACUM. &bdquo;C&acirc;inii roșii&rdquo; deschid scorul!
Franța a luat bronzul la CM de handbal feminin după ce a răpus-o pe Olanda!
S-a retras din fotbal la 24 de ani și face o avere pe OnlyFans: &bdquo;Nu voi regreta!&rdquo;
Autogol de zile mari &icirc;n Premier League! Jucătorul și-a pus m&acirc;inile &icirc;n cap c&acirc;nd a văzut ce a făcut
&Icirc;i făcea Gigi Becali echipa și schimbările lui Cosmin Olăroiu? Dezvăluire din interiorul FCSB
Cosmin Olăroiu, exasperat &icirc;n Qatar! A răbufnit după ce a fost egalat de Egipt pe final: &bdquo;Un coșmar!&rdquo;
Gata cu gluma! Olăroiu pune piciorul &icirc;n prag &icirc;naintea meciului de Mondial: Vrem echitate!
Reacția lui Cosmin Olăroiu după ce a dus Emiratele &icirc;n &bdquo;sferturile&rdquo; Cupei Arabe. Ce a spus despre viitorul său
Presiunea apasă greu pe umerii lui Cosmin Olăroiu &icirc;nainte de duelul cu Egipt din Cupa Arabă: Suferim!
Cosmin Olăroiu a ajuns la capătul răbdării: Sincer, m-am săturat!
Olăroiu a pierdut Supercupa! Eșec umilitor după ce a condus cu 2-0
Israelul critică Australia după atacul din Sydney. Netanyahu: &bdquo;A turnat gaz pe focul antisemitismului&rdquo;

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de Rom&acirc;nia

Un bărbat fără probleme de sănătate a suferit un AVC brusc. Obiceiul pe care &icirc;l avea zilnic și care i-a pus viața &icirc;n pericol

