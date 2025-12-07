Cosmin Olăroiu a scris istorie, în luna mai, atunci când a devenit primul selecționer român al Emiratelor Arabe Unite.

În acel moment, Oli a fost, cumva, obligat să zică „Da“ la propunerea federației. Pentru că muncește deja de niște ani, în Emirate, și un eventual refuz, de a prelua echipa națională, ar fi fost considerat o jignire pentru arabi. În plus, Olăroiu chiar a sperat că va reuși să ducă naționala Emiratelor la Cupa Mondială din 2026. O asemenea performanță, dacă ar fi fost atinsă, ar fi fost doar a doua din istorie pentru „albi“. În toată istoria ei, reprezentativa arabă a fost la un singur Mondial, cel din 1990.

Olăroiu a răbufnit: „Am îmbătrânit zece ani, în șase luni!“

Acum, deși nu spune acest lucru deschis, Oli regretă, cel mai probabil, decizia de a prelua naționala Emiratelor. Pentru că lotul de jucători e unul extrem de slab și calificarea la Mondiale a fost ratată din cauza unor gafe șocante. Un exemplu, în acest sens, a fost oferit de Sport.ro aici.

Din păcate pentru Oli, după campania ratată din preliminarii, agonia lui s-a prelungit pe repede înainte! Fiindcă a urmat, la foarte scurt timp, FIFA Arab Cup 2025 (1-18 decembrie, Doha, Qatar). Iar aici, arabii continuă să-l „albească“ pe tehnicianul român. Care acum a și răbufnit, după remiza cu Egipt (1-1), partidă în care echipa sa a dat cu piciorul unei victorii imense, după cum Sport.ro a arătat aici.

„În toată cariera mea, niciodată n-am avut atât de mult ghinion! Când am preluat echipa națională, aveam 56 de ani. Acum, am 66! În șase luni, am îmbătrânit cu zece ani! Singurul lucru care, deocamdată, mă ține calm, cât de cât, e că am această convingere că rezultatele mai bune vor veni. Acum e timpul să avem încredere în munca depusă. Încă avem șanse de a merge în sferturile Arab Cup, chiar dacă nu mai depindem doar de noi. Pentru că trebuie să așteptăm și rezultatul din meciul Iordania – Egipt. Chiar și așa, noi trebuie să ne concentrăm doar pe ce avem de făcut noi, în partida cu Kuweit“, a explicat Oli.

Cosmin Olăroiu, 12 meciuri ca selecționer al Emiratelor, în 6 luni

*0-0 cu Uzbekistan (preliminarii CM 2026)

*1-1 cu Kârgâstan (preliminarii CM 2026)

*2-1 cu NK Bravo (amical)

*3-1 cu Lecce (amical)

*3-1 cu Siria (amical)

*1-0 cu Bahrain (amical)

*2-1 cu Oman (preliminarii CM 2026)

*1-2 cu Qatar (preliminarii CM 2026)

*1-1 cu Irak (preliminarii CM 2026)

*1-2 cu Irak (preliminarii CM 2026)

*1-2 cu Iordania (FIFA Arab Cup 2025)

*1-1 cu Egipt (FIFA Arab Cup 2025)

