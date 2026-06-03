Răzvan Lucescu s-a lămurit! Concluziile după debutul lui Gică Hagi pe banca naționalei României

Răzvan Lucescu s-a lămurit! Concluziile după debutul lui Gică Hagi pe banca naționalei României Nationala
SPORT.RO
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Antrenorul lui PAOK, Răzvan Lucescu, a tras primele concluzii după remiza României cu Georgia, scor 1-1.

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Gica Haginationala romanieiRazvan Lucescu
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Răzvan Lucescu consideră că jocurile amicale din această perioadă reprezintă doar un instrument util pentru Gică Hagi și că nu ar trebui ca fanii naționalei să acorde o importanță prea mare rezultatelor. Tehnicianul este de părere că rezultatul din partida cu Georgia nu are relevanță, scopul principal fiind testarea și evaluarea lotului actual de către noul selecționer.

„Pe porțiuni am văzut meciul de aseară. Pentru mine sunt lucrurile foarte clare. Eu aș spune așa. Meciurile acestea nu ar trebui să aibă nicio presiune. Nu au valoare, o au doar pentru Gică. Să-și ia notițe, să vadă ce jucători are. Din punctul acesta de vedere nu contează rezultatul. Nu intru în discuții tactice”, a transmis Lucescu, potrivit Digisport.

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Gică Hagi, selecționerul României / Foto: FRF.RO
Gică Hagi
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Avertisment privind lipsa de soluții pentru prima reprezentativă

Analizând variantele pe care le are „Regele” la dispoziție, Răzvan Lucescu a atras atenția asupra ariei restrânse de selecție. Tehnicianul lui PAOK a explicat că prima reprezentativă este dependentă de anumiți jucători, iar absența lor ar putea crea dificultăți majore în confruntările internaționale.

„Baza noastră de selecție este destul de redusă. Ne referim la adevărata valoare. El, la echipa națională, va avea nevoie și de o anumită conjunctură, care să-i permită să se folosească de jucătorii cei mai buni. Dacă o să dispară 2-3-4 jucători, atunci o să fie o problemă. Jucăm cu echipe naționale care sunt bine cotate, dar pot traversa o perioadă slabă, atunci suntem iar bine, putem profita. Noi nu suntem în situația să putem spune că ne putem impune peste tot”, a mai spus Răzvan Lucescu.

După confruntarea cu Georgia, selecționata României va disputa un nou joc de verificare, de data aceasta împotriva Țării Galilor. Partida este programată sâmbătă, pe arena din Ghencea, cu începere de la ora 20:45.

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