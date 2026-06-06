El este antrenorul ales de Beșiktaș după ce Răzvan Lucescu s-a retras din cursă. Turcii au făcut anunțul

Vincenzo Italiano a preluat oficial banca tehnică a „vulturilor negri”. În vârstă de 48 de ani, tehnicianul care a activat la Bologna în perioada 2024-2026 are acum misiunea de a redresa echipa turcă și de a opri seceta de trofee.

Gruparea din Istanbul traversează o perioadă dificilă, ratând podiumul din SuperLig în ultimele trei stagiuni. În campionatul recent încheiat, Beșiktaș a terminat abia pe locul 4 sub comanda lui Sergen Yalcin, adunând 60 de puncte, la o distanță de 17 lungimi de rivala și campioana Galatasaray. Echipa nu a mai câștigat titlul din 2021, iar Italiano devine al 11-lea tehnician numit de la finalul acelui an, succedându-le unor nume precum Valerien Ismael, Giovanni van Bronckhorst și Ole Gunnar Solskjaer.