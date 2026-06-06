El este antrenorul ales de Beșiktaș după ce Răzvan Lucescu s-a retras din cursă. Turcii au făcut anunțul

El este antrenorul ales de Beșiktaș după ce Răzvan Lucescu s-a retras din cursă. Turcii au făcut anunțul Fotbal extern
SPORT.RO
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Beșiktaș a numit un nou antrenor principal, după ce mutarea lui Răzvan Lucescu nu s-a concretizat. Vincenzo Italiano a semnat cu gruparea din Istanbul un contract valabil până în iunie 2028.

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Vincenzo ItalianoRazvan LucescuBesiktas
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Vincenzo Italiano a preluat oficial banca tehnică a „vulturilor negri”. În vârstă de 48 de ani, tehnicianul care a activat la Bologna în perioada 2024-2026 are acum misiunea de a redresa echipa turcă și de a opri seceta de trofee.

Gruparea din Istanbul traversează o perioadă dificilă, ratând podiumul din SuperLig în ultimele trei stagiuni. În campionatul recent încheiat, Beșiktaș a terminat abia pe locul 4 sub comanda lui Sergen Yalcin, adunând 60 de puncte, la o distanță de 17 lungimi de rivala și campioana Galatasaray. Echipa nu a mai câștigat titlul din 2021, iar Italiano devine al 11-lea tehnician numit de la finalul acelui an, succedându-le unor nume precum Valerien Ismael, Giovanni van Bronckhorst și Ole Gunnar Solskjaer.

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Razvan lucescu
Razvan lucescu
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Răzvan Lucescu a refuzat mutarea pe malul Bosforului

Înaintea oficializării mutării lui Italiano, Răzvan Lucescu (57 de ani) s-a numărat printre antrenorii ofertați de clubul din Istanbul. Antrenorul lui PAOK Salonic a exclus însă o plecare în această vară, dorind să își ducă la capăt angajamentul cu echipa din Grecia, alături de care a câștigat două campionate.

„Închidem subiectul. Mai am un an de contract, sunt de mult timp la PAOK. Am construit o relație profundă cu acest club, cu orașul și cu oamenii de acolo, iar eu nu îmi permit să fac lucruri care i-ar întrista. Mai am un an de contract, deocamdată asta este situația”, a spus Răzvan Lucescu.

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