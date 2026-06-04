Beșiktaș s-a decis în privința lui Răzvan Lucescu

Cele două părți sunt foarte aproape de a ajunge la un acord. Negocierile au fost deja demarate, iar Beșiktaș i-a pregătit antrenorului italian un contract până în 2028, cu opțiune de prelungire până în 2029, anunță jurnalistul Nicolo Schira.

Aflat sub contract cu PAOK cel puțin pentru încă un sezon, se pare că Lucescu va rămâne la fosta campioană a Greciei. Beșiktaș s-a orientat, în cele din urmă, către Vincenzo Italiano (48 de ani), liber de contract după ce și-a încheiat contractul cu Bologna, alături de care a câștigat Coppa Italia în sezonul precedent.

Turcii sunt în căutarea unui nou antrenor pentru sezonul următor, în care țintesc un trofeu pe plan intern, dar și un parcurs impresionant în cupele europene. Pe lista scurtă a grupării din Istanbul a fost și Răzvan Lucescu, fiul marelui ”Il Luce”, care a câștigat și un titlu cu Beșiktaș.

Înainte de a antrena Bologna, Vicenzo Italiano a pregătit-o timp de trei ani pe Fiorentina, între 2021 și 2024, unde a strâns 162 de meciuri.

”Eu am contract cu PAOK încă un an. Din punctul meu de vedere este PAOK o echipă şi, de fapt, un oraş, un grup imens, cu care eu am legat o relaţie specială.

N-aş proceda într-un fel care ar putea să îi dezamăgească. Pe de altă parte este clubul, care trebuie să ia deciziile care consideră că sunt cele mai bune la un anumit moment. În viaţă nu ştii niciodată ce se întâmplă. Însă eu sunt la PAOK”, a spus recent Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu a scris istorie la PAOK Salonic

Pentru Răzvan Lucescu, ”mandatul” de la PAOK Salonic este cel mai lung din cariera sa și al doilea la echipa patronată de Ivan Savvidis.

A antrenat pentru prima oară la Salonic în perioada 2017-2018, în care a cucerit un titlu și o Cupă a Greciei, după care a ales să preia Al-Hilal, alături de care a câștigat Liga Campionilor Asiei.

În 2021 s-a întors la PAOK, unde a strâns deja 252 de meciuri în al doilea mandat. Bilanțul său este impresionant, cu 142 de victorii, 53 de rezultate de egalitate și 57 de înfrângeri.