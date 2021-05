Raiola, anuntul momentului in fotbal: "Isi permit sa nu il ia?" Ce a spus despre transferul 'bestiei' Haaland la Real sau Barcelona 

Erling Haaland este unul dintre cei mai interesanti jucatori de pe piata transferurilor.

Atacantul norvegian se afla deja pe lista de interes a marilor cluburi din Europa, dupa cum a anuntat chiar agentul sau, Mino Raiola, care a fost surprins in urma cu o luna la Barcelona, alaturi de tatal fotbalistului.

Transferul lui Haaland nu va fi unul ieftin, mai ales datorita pretentiilor uriase pe care le are impresarul sau, iar clubul care il cumpara trebuie sa depaseasca suma de 180 de milioane de euro, pret pe care Dortmund l-ar fi stabilit.

Intr-un interviu pentru AS, Raiola a vorbit despre interesul lui Real Madrid si Barcelona pentru atacantul Borussiei, dar si despre episodul in care a fost surprins in Spania, alaturi de tatal lui Haaland.

"Nu stiu daca Real Madrid si-l poate permite pe Haaland, nu le-am studiat finantele. Insa cred ca da, si-l pot permite. Intrebarea este alta: "Isi poate permite Madridul sa nu il cumpere pe Haaland? Dar Barcelona?

Cazul Barcelonei este complicat, dar nu imposibil. De asta se ocupa conducatorul unui club. E acelasi lucru pentru club cum este si pentru jucatori. Trecde un tren si te decizi ce faci, il iei sau nu il iei. Asta este marea intrebare", a spus Mino Raiola pentru sursa citata.

In ceea ce priveste vizitele din Madrid si Barcelona, impresarul a explicat: "Daca va spun motivul calatoriei, nu o sa credeti. Tatal lui Haaland trebuia sa mearga in Marbella, voia sa calatoreasca, la fel si eu, pentru ca trebuia sa il felicit pe Laporta si sa trec prin Madrid, si am facut toate acele lucruri deodata. 99% din timp calatoresc si nimeni nu stie unde sunt.

Ce ciudat este ca nu exista Terminal Privat la Barcelona. Exista acolo un paparazzi care sta non-stop. Cred ca asteptau o actrita. Nu era unul sportiv. Dar nu am nimic de ascuns, eu tin mult legatura cu directorii de la Barcelona sau cu Jose Angel Sanchez".