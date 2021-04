Inlocuitorul lui Haaland, de vanzare pentru doar 30 de milioane! Cifre fantastice pentru jucatorul pe care Dortmund a pus ochii

Andre Silva (24 de goluri) este al doilea golgheter din Bundesliga, dupa Lewandowski(35), dar inaintea lui Haaland (23).

Acesta este vazut drept un posibil inlocutor pentru atacantul norvegian. Borussia se lupta cu Manchester United si Atletico Madrid, scrie cotidianul spaniol Sport. Acelasi cotidian informeaza ca nemtii de la Eintracht Frankfurt sunt dispusi sa il cedeze pentru 30 de milioane de euro.

Atacantul de 25 de ani are un sezon excelent in Bundesliga. A marcat 24 de goluri in 30 de meciuri jucate in toate competitiile si este in revenire de forma, dupa o perioada moarta avuta la AC Milan.

Portughezul a adunat 16 goluri in 38 de meciuri pentru echipa nationala. Crescut de Porto (24 de goluri / 58 de meciuri), Silva a mai evoluat pentru Sevilla (11/40) si AC Milan (10/41), inainte sa vina in Bundesliga. Acesta a fost imprumutat initial de AC Milan la Frankfurt, dar datorita evolutiilor excelente a fost cumparat definitiv la inceputul acestui sezon.