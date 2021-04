Haaland ar putea pleca de la Borussia daca echipa nu isi implineste obiectivul! Ce conditie a pus starul norvegian

Borussia Dortmund ar putea rata calificarea in Champions League.

Iar ratarea calificarii in competitia granzilor ar reprezenta, pentru Dortmund, si despartirea iminenta de Haaland.

Este clar ca Haaland, un jucator deja considerat de clasa mondiala, nu va accepta sa nu evolueze in Champions League. Astfel ca Borussia are o presiune uriasa in acest moment.

Echipa germana este pe 5 in Bundesliga, la un punct de Frankfurt, ocupanta ultimului loc de Champions League, si la doua de Wolfsburg, ocupanta locului 3. Borussia are, insa, un program mai dificil. Le intalneste pe RB Leipzig (locul 2), Mainz (12) si Bayer Leverkusen (6).

In schimb, Frankfurt pare cea mai avantajata de program, avand meciuri cu Mainz (12), Schalke (18 - retrogradata) si Freiburg (9), iar Wolfsburg le intalneste pe Union Berlin (8), RB Lepizig (2) si Mainz (8).

Asa arata clasamentul in Bundesliga





Diferenta este ca RB Leipzig are nevoie de o victorie cu Dortmund pentru a ramane cu sanse la castigarea campionatului, astfel acest meci va avea o miza mare. Insa, daca Bayern va castiga meciul cu Monchengladbach, va deveni campioana, astfel ca RB Leipzig nu va mai avea miza in meciul cu Wolfsburg.

Granzii urmarest atent situatia lui Haaland si a echipei sale



Conform The Sun, Chelsea si Manchester United il urmaresc atent pe Haaland. Borussia vrea sa obtina 150 de milioane de euro in schimbul lui. Insa, cluburile spera ca acesta sa mai ramana inca un sezon la BVB, deoarece la sfarsitul sezonului urmator clauza de reziliere se va reduce la doar 65 de milioane de euro.

De asemenea, si Barcelona si Real Madrid il urmaresc. Insa, Barcelona are probleme financiare, iar pentru Real principala tinta este Mbappe.

Insa Haaland isi va forta cu orice pret plecarea la finalul acestui sezon, daca echipa lui nu va prinde loc de Champions League. Marc Zorc, presedintele lui Dortmund, a declarat ca Haaland nu este de vanzare acum.

"Prefer sa raman la felul in care arata contractul si la felul in care au decurs, saptamana trecuta, discutiile directe cu reprezentantii lui Haaland. Avem o strategie clara sa intram alaturi de Erling in urmatorul sezon", a spus Zorc.