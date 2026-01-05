După ce multă vreme a fost adeptul unor sistem precum 4-2-3-1 sau 4-3-3, Gigi Becali spune acum că și-ar dori ca FCSB să treacă la o formație cu trei fundași centrali, în care jucătorii de bandă să fie foarte ofensivi, iar doi dintre stoperi să participe mai mult pe faza de construcție.



Gigi Becali vrea sistem cu 3 fundași centrali la FCSB

Omul de afaceri a dezvăluit că a încercat să se consulte și cu Mirel Rădoi, care a folosit un sistem asemănător la Universitatea Craiova, însă fostul căpitan al formației roș-albastre nu a vrut să în consilieze pe această teamă.



"Mirel Rădoi mi-a dat mesaj cu 'La mulți ani'. Când l-am sunat eu, n-a vrut să răspundă. S-a întâlnit cu MM (n.r - Mihai Stoica). A zis: 'Nu îi răspund pentru că o să vrea să mă întrebe despre fotbal și eu nu vreau să-i zic'. Eu nu voiam să-l întreb de ceea ce s-a întâmplat la Craiova. Voiam să-l întreb despre formula cu 3 fundași, să-mi dea niște detalii.



Îmi place cu 3, dar trebuie să-mi spună el niște detalii. I-am întrebat și pe Pintilii și pe Charalambous, dar asta e hotărâre prea grea. Eu întreb pe toată lumea.



Pintilii și Charalambous au zis că nu se poate așa. Vreau să-l întreb pe Mirel dacă se poate așa. Eu vreau mai mulți jucători de atac. Într-un sistem 3-4-3, ăia laterali să fie mai mult mijlocași decât fundași. De exemplu, aș vrea ca Radunovic să fie unul dintre cei trei fundași centrali.



Eu vreau să joc cu David Miculescu în dreapta, iar în stânga tot așa cu unul. Trebuie să mă gândesc, dar eu vreau ca jucătorii de bandă să fie jucători de atac. MM mi-a spus că nu putem ce vreau eu. Și atunci trebuie să mă mai consult, dar nu putem anul ăsta pentru că suntem în urmă și nu e timp pentru experimente. La anul le spun: 'Gata, dați drumul cu 3!'.



Înainte îmi plăcea 4-3-3, dar acum am văzut că dacă ai 3 fundași centrali e mai ofensiv jocul. Eu vreau numai unul să fie fundașul central. În rest, ceilalți doi fundași centrali să urce.



Miculescu joacă și fundaș, și mijlocaș, și atacant. Este prea bun, câștigă dueluri și aleargă mult. Părerea mea e că e cel mai util echipei FCSB. Fără David Miculescu e greu să joci un meci în Europa", a spus Gigi Becali, luni seară, la Digisport.

