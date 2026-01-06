Partida de pe „Ennio Tardini” pune față în față nu doar două echipe cu obiective diferite, ci și doi antrenori care au marcat istoria recentă a clubului emilian. Cristi Chivu, actualul manager al nerazzurrilor, este cel care a salvat Parma de la retrogradare în sezonul precedent, predându-i apoi ștafeta chiar tânărului iberic Carlos Cuesta. Deși Chivu se luptă acum pentru titlu cu Inter, având un contract valabil până în 2027, umbra sa benefică încă plutește asupra fostei sale echipe, lucru recunoscut deschis de actualul principal al „cruciaților”.



„Munca lui ne permite să fim azi aici”



Cuesta, aflat la prima sa experiență majoră ca manager principal în Serie A, nu s-a sfiit să recunoască meritele românului în construcția actualei echipe a Parmei. Spaniolul a subliniat că fundația pe care lucrează astăzi a fost turnată de fostul căpitan al naționalei României.



„Nu am avut plăcerea să-l cunosc personal, dar Mister Chivu a lăsat o amprentă importantă aici, a făcut o muncă grozavă. Până la urmă, munca lui ne-a permis nouă să jucăm acest meci astăzi, pentru că el a îndeplinit obiectivul salvării. Am doar cuvinte de laudă pentru el. Când văd Interul jucând, observ o evoluție. Văd o continuitate a lucrurilor făcute în anii precedenți, dar multe aspecte fac echipa și mai completă, așa că îi transmit felicitările mele pentru parcursul pe care îl are”, a spus Carlos Cuesta la conferința de presă.



Parma lui Chivu, „manualul” lui Cuesta



„Dacă Parma lui Chivu seamănă cu Inter? Am urmărit-o mult înainte să vin aici, este principalul punct de plecare. Așa cum am făcut și cu perioada Pecchia, am văzut multe meciuri. Sunt aspecte similare, dorința de a ține linia sus, de a fi o echipă foarte compactă fără minge, chiar și în momentele de pressing. Sunt atribute strâns legate de modul în care Mister Chivu simte fotbalul. Îmi imaginez asta, deși nu am vorbit niciodată cu el. Dar văd o continuitate cu Interul de dinainte”, a explicat tehnicianul spaniol.



Inter vine la Parma din postura de lider în Serie A, în timp ce gazdele încearcă să se distanțeze de zona periculoasă a clasamentului. Meciul este programat pe 7 ianuarie, de la ora 21:45.

