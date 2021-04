Asta ar fi tradarea secolului: merge Haaland la Bayern in locul lui Lewandowski?! Scenariu SF anuntat in Germania. Ce ar fi pus la cale Raiola

Presa germana scrie ca Halaand isi doreste sa plece de la Dortmund in aceasta vara.

Mino Raiola ar fi incercat sa puna presiune pe conducerea Borussiei, avertizand ca il duce pe Haaland la rivala Bayern in 2022 daca norvegianul nu pleaca la vara.

Raiola a avut astazi o discutie privata cu jurnalistul german Florian Plettenberg, de la Sport1, in care a negat insa acest plan. Agentul a declarat ca are o relatie buna cu Borussia. Raiola a spus ca stirea este "una falsa si rau intentionata".

Cunoscut in lumea sportului ca un impresar de lux, Mino Raiola a reprezentat sau reprezinta jucatori precum Ibrahimovic, Lukaku, Neved, Pogba, Matuidi, Balotelli, Bergkamp sau Rjkaard. In prezent, Raiola 'investeste' si in viitor. Are sub contract pusti evaluati deja la zeci de milioane, precum Xavi Simons, Moise Kean, Donnarumma, de Ligt si, bineinteles, Haaland.

Atacantul norvegian e un adevarat monstru. Are 10 goluri in 7 meciuri de Champions League in acest sezon, iar in total a strans 37 de goluri in 38 de meciuri in acest an competitional. La doar 20 de ani, Haaland are deja marcate 108 de goluri in toate competitiile.

Din 2022, in contractul lui Haaland cu Borussia intra in vigoare o clauza de reziliere de 80 de milioane de euro. Suma poate creste in functie de atingerea unor obiective de performanta, insa nu va depasi 100 de milioane de euro.

Suma e una mai mult decat accesibila pentru cluburile multimilionare si ar putea fi platita chiar si de o echipa de jumatatea clasamentului din Premier League. In aceasta vara, pretul lui Haaland a fost stabilit la 180 de milioane de euro. De el sunt interesate Barca si Real, dar si gigantii Angliei: United, Liverpool, Chelsea si Manchester City.