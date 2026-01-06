Deși plănuise inițial să decoleze spre Antalya încă de duminică, 4 ianuarie, problemele medicale l-au ținut la pat pe tehnicianul în vârstă de 80 de ani, forțându-l să își amâne plecarea. Situația s-a schimbat însă în ultimele ore. Potrivit Fanatik, Lucescu le-a transmis secunzilor săi – Ionel Gane, Florin Constantinovici și Marius Niculae – că starea sa de sănătate s-a ameliorat vizibil și că intenționează să li se alăture în cantonamentul din Turcia în cel mai scurt timp.



„Spionaj” pe terenul Turciei



Principalul punct de atracție pentru „Il Luce” în acest turneu de pregătire este amicalul de lux pe care FCSB îl va disputa împotriva celor de la Beșiktaș. Este o partidă cu o încărcătură specială pentru selecționer, care a antrenat gruparea din Istanbul între 2002 și 2004, reușind să cucerească titlul de campion în sezonul 2002-2003.



Prezența lui Lucescu la acest meci nu este doar o vizită de curtoazie la fosta sa echipă, ci o misiune strategică crucială. Pe 26 martie, de la ora 19:00, selecționerul se va întoarce chiar pe stadionul lui Beșiktaș pentru a înfrunta Turcia în semifinala barajului de calificare la World Cup 2026.



Miza este uriașă: cine câștigă la Istanbul va juca finala pentru biletele de America împotriva învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo. Naționala noastră a ajuns în această postură dificilă după ce a încheiat preliminariile pe locul 3, privind cum Austria merge direct la Mondial, iar Bosnia prinde și ea barajul (pe un traseu accesibil).

