Arsenal i-a gasit inlocuitor lui Odegaard! Un coleg de-al lui Haaland, dorit la Londra! Ce suma sunt dispusi sa plateasca englezii

Arsenal se pregateste sa transfere de la Borussia Dortmund.

Deoarece Martin Odegaard va reveni in vara la Real Madrid, el fiind doar imprumutat la echipa lui Arteta, Arsenal cauta un inlocuitor.

Conform The Sun, clubul din Londra este dispus sa plateasca 25 de milioane de euro in schimbul lui Julian Brandt (24 de ani), adica suma care acopera clauza de reziliere a germanului.

Brandt a ajuns la Borussia in 2019, pentru 25 de milioane de euro, de la Bayer Leverkusen, si s-a impus rapid ca om de baza la clubul german. Trei goluri si doua pase de gol in 40 de meciuri a strans pentru Dortmund in acest sezon.