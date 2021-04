"E imposibil fara Super Liga!" Perez a facut anuntul care poate cutremura piata transferurilor! Mbappe sau Haaland, interzisi cluburilor?! 

Florentino Perez a vorbit despre planurile sale legate de Super Liga si impactul pe care suspendarea acesteia l-ar putea avea.

Super Liga a fost suspendata la doar 48 de ore dupa ce cluburile fondatoare au facut anuntul oficial. Echipele din Premier League s-au retras doua zile mai tarziu din cauza scandalului pe marginea subiectului.

Presedintele lui Real Madrid, Florentino Perez, cel care a fost si unul dintre initiatorii proiectului a vorbit pentru El Larguero, explicand din nou care a fost dorinta cluburilor cu infiintarea Super Ligii. Totodata, Perez a dezvaluit ca, in conditiile actuale, transferuri pe sume importante de bani precum cele ale lui Haaland sau Mbappe ar fi imposibile.

Astfel, presedintele Realului a lasat sa se inteleaga, ca desi numele lui Mbappe a fost asociat cu clubul madrilen, transferul sau nu s-ar putea realiza.

"In general, nu vor exista transferuri mari in vara. Cand nu circula banii, mai ales dinspre cluburile bogate catre cele mai sarace toata lumea are de suferit. Este imposibil sa faci transferuri precum cele ale lui Mbappe sau Haaland, in general, nu doar pentru Real Madrid, fara Super Liga.

Daca nu il luam pe Mbappe in vara, nu cred ca se va impusca vreun fan in cap. Stiu si ei ca facem tot ceea ce putem si daca unele lucruri nu se intampla, este pentru ca este imposibil", a spus Perez pentru El Larguero.