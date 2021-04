S-a intors monstrul Haaland! Inca o dubla pentru Dortmund. Vrea s-o duca de unul singur in Champions League. VIDEO: cum a marcat

Dortmund a castigat la Wolfsburg si lupta pentru locurile de Champions League in ultimele 3 etape e fantastica.

Acum, Borussia are un punct in spatele lui Eintracht (un meci in minus), si doua sub Wolfsburg.

Haaland a marcat ambele goluri ale victoriei mari pe care Borussia a reusit-o sambata dupa amiaza. Norvegianul a punctat in minutele 12 si 68 si isi continua seria fantastica din acest sezon. Haaland are 47 de goluri in 49 de jocuri pentru Borussia si nationala Norvegiei.

