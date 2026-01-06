Patronul FCSB nu a uitat eliminarea dramatică din 2014 cu Ludogorets și i-a reproșat lui Lukasz Szukala faza decisivă, la aproape 12 ani distanță.



Lukasz Szukala, luat în primire de Gigi Becali la semafor: „Am ratat 20 de milioane de euro din cauza ta!”



Gigi Becali a povestit un episod savuros, petrecut recent în București, când s-a întâlnit întâmplător, la un semafor, cu Lukasz Szukala, fostul fundaș central al FCSB.



Patronul roș-albaștrilor i-a reproșat polonezului faza care a dus la eliminarea dramatică din play-off-ul Ligii Campionilor, în august 2014, contra lui Ludogorets.



După 1-0 la București, FCSB avea nevoie de un egal în Bulgaria pentru a ajunge în grupe, însă a pierdut cu același scor, după golul lui Wanderson din minutul 90.



La acea fază, Szukala a respins o minge din corner direct la adversar, care a trimis în vinclu. Meciul a intrat în istorie prin faptul că Ludogorets a rămas fără portar, iar Cosmin Moți a apărat două penalty-uri la loviturile de departajare.



„Toată viața o să te țin minte pentru cum ai dat cu capul. Nu puteai să dai cu cinci centimetri mai încolo?”, i-a spus Becali lui Szukala.



„Am ratat aproape 20 de milioane de euro și eram și în pușcărie atunci”, a completat finanțatorul, citat de Digi Sport.



Lukasz Szukala a jucat la FCSB între 2012 și 2015, perioadă în care a bifat 101 meciuri, 13 goluri și a câștigat trei titluri de campion.



Transferat de la Petrolul pentru 300.000 de euro, polonezul a fost unul dintre cei mai apreciați fundași ai Ligii 1 și a fost desemnat, în 2014, cel mai bun jucător străin din campionat.

