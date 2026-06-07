GALERIE FOTO Îi numără până mâine! Reacția lui Alexander Zverev după ce și-a dat seama că a câștigat marele premiu pus în joc la Paris

Îi numără până mâine! Reacția lui Alexander Zverev după ce și-a dat seama că a câștigat marele premiu pus în joc la Paris Tenis
Alexandru Hațieganu
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Alexander Zverev a devenit multi-milionar doar în urma celor șapte victorii legate la Roland Garros 2026.

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Alexander ZverevRoland GarrosFlavio CobolliRoland Garros 2026Tenis ATPFinala Roland Garros
Din articol

Alexander Zverev (29 de ani, 3 ATP) a jucat prima finală de Grand Slam a carierei în toamna anului 2020, când a pierdut dramatic, în cinci seturi, în fața austriacului Dominic Thiem.

Cinci ani și jumătate mai târziu, după trei finale de turneu major cedate, germanul Zverev se felicită că nu a renunțat niciodată la visul său de a fi campion în întrecerile-reper ale tenisului.

Alexander Zverev a câștigat 2,8 milioane de euro la Roland Garros 2026

După 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5), 6-1 semnat împotriva italianului Flavio Cobolli (24 de ani, 14 ATP), Alexander Zverev a încasat un premiu uluitor, în valoare de €2,800,000.

Adversarul său, deși nu a avut șansa de a ridica marele trofeu, s-a bucurat că a putut să împingă meciul în set decisiv, dar, mai ales, de succesul de a putea intra în top 10 ATP, după încheierea turneului de la Roland Garros. Nici satisfacția financiară nu este de neglijat, în situația lui Cobolli, italianul urmând să încaseze un premiu de €1,400,000.

Alexander Zverev

  • Alexander zverev rg 2026 minge
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După treizeci de ani, Germania oferă un nou campion de Grand Slam în tenisul masculin individual

Copleșit de emoții, Alexander Zverev a reacționat simplu după câștigarea meciului. S-a grăbit să urce în lojă pentru a-și îmbrățișa tatăl, într-un moment emoționant care l-a făcut să plângă.

În discursul ținut în cadrul ceremoniei de premiere, Alexander Zverev l-a felicitat pe oponentul său, Flavio Cobolli, pentru prima sa calificare într-un turneu de mare șlem.

Zverev a trăit „cele mai frumoase și cele mai rele momente din carieră pe Arena Philippe-Chatrier”

Pentru prima dată victorios în primele patru participări într-o finală de Grand Slam, Zverev a mulțumit publicului parizian și a avut un mesaj aparte de transmis, după o pauză lungă: „Am avut cele mai frumoase și cele mai rele momente din viața mea, pe acest teren. Am avut șapte ligamente rupte și două oase fracturate.

Acum doi ani, am pierdut finala. Acum, mă bucur de finalul fericit. Simt că publicul m-a împins de la spate. Fără voi, nu aș fi putut să câștig, așă că vă mulțumesc foarte mult,” a adăugat Zverev.

În ciuda premiului uriaș pe care îl va încasa, Alexander Zverev nu este dispus la generozitate față de singurul membru nou pe care îl are în staff, fizioterapeutul său.

În ceremonia de premiere, Zverev a încercat o glumă la adresa acestuia: „Să nu îmi ceri bonus acum,” a punctat Zverev, în contextul marelui succes din capitala Franței.

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