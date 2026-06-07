Unguroaicele au fost cât pe ce să producă marea surpriză în sala ”MV Dome” din Budapesta, în ideea în care în finalul meciului erau la șase goluri de franțuzoaice.

Gyor a terminat însă meciul la două goluri în spatele lui Metz, care și-a trecut în cont primul trofeu EHF Champions League după această finală.

Ungurii au reacționat imediat după ce au pierdut finala EHF Champions League cu Metz

Publicația Nemzeti a scris despre meciul de la Budapesta și a evidențiat că Gyor și-ar fi putut adăuga în palmares al treilea trofeu EHF Champions League competitiv dacă ar fi învins-o pe Metz.

”Succes istoric pentru Metz la Budapesta: Gyor a pierdut finala Ligii Campionilor

Oricât a încercat, Sarah Bouktit nu a găsit antidotul pentru înfrângerea suferită de ETO, scor 31-29. Jucătoarea care se va transfera la Gyor în vară a condus-o pe Metz către primul triumf din istorie în Liga Campionilor, marcând 12 goluri. Pentru formația maghiară au înscris și Anna Albek și Petra Vamos.

Echipa feminină de handbal Gyor se pregătea pentru o triplă performanță în finala Ligii Campionilor: formația în verde și alb a intrat duminică pe teren, la MVM Dome, știind că, dacă va învinge pentru a treia oară în acest sezon echipa franceză Metz Handball, va încheia stagiunea cu trei medalii de aur și va câștiga pentru al treilea an consecutiv cea mai importantă competiție europeană intercluburi”, a scris Nemzeti.