Primul roman care poate intra in NOUA GALAXIE a lui Liverpool! Zile DECISIVE pentru un transfer istoric

Liderul din B poate trimite un jucator pe Anfield!

Cel mai tanar fotbalist care a jucat vreodata in liga a 2-a din Romania, Catalin Vulturar, e in probe la Liverpool. Alaturi de el, tot la academia castigatoarei Champions League se afla si atacantul Patrick Gante de la CAO Oradea. Decizia antrenorilor de la grupele de juniori ai lui Liverpool poate veni la finalul triunghiularului de sambata, la care vor mai participa Crewe Alexandra si Blackburn Rovers.

Vulturar a debutat in B pe 8 decembrie 2018, cand n-avea nici macar 15 ani impliniti, intr-o partida jucata intre Farul si UTA (1-1). In acest sezon are doar 4 minute jucate in doua meciuri. Vulturar e si international U16.



Atat pustiul de la UTA, cat si atacantul Gante (16 ani) au ajuns in Anglia prin intermediul impresarului Catalin Sarmasan, cel care i-a dus la Arsenal pe Dragomir si Cirjan.