Neverosimil! Fotbalistul care a jucat două meciuri în 24 de ore, pe continente diferite: "E o nebunie"

Japonia a fost eliminată, sâmbătă, în sferturile de finală ale Cupei Asiei, după ce a pierdut dramatic contra Iranului, 1-2, golul decisiv venind în minutul 90+6. Minamino a fost introdus în minutul 67 al partidei care s-a încheiat în jurul orei 15:30 (ora României).

Imediat după eliminarea de la Cupa Asiei, Minamino a plecat din Qatar, țara în care s-a disputat turneul final, și a zburat înapoi în Franța pentru a se alătura echipei de club.

Takumi Minamino a fost inclus în lotul lui AS Monaco pentru partida cu Le Havre, care a început duminică, la ora 14:00. Japonezul a fost introdus în minutul 71 al meciului încheiat 1-1, în ciuda timpului foarte scurt, a oboselii acumulate și a călătoriei cu avionul din Qatar.

"E o nebunie! A jucat ieri 25 de minute în Qatar la meciul Japonia - Iran, iar apoi a călătorit la Monaco și a intrat pentru ultimele 20 de minute. Două meciuri în 24 de ore, pe două continente, ținând cont și de dezamăgirea eliminării Japoniei și de oboseala fizică", au scris jurnaliștii de la RMC Sport despre situația lui Minamino.

Minamino a fost cumpărat de AS Monaco de la Liverpool în 2022, pentru 15 milioane de euro. În acest sezon, extrema din Japonia a marcat cinci goluri și a oferit patru pase decisive în 16 meciuri.

Japonezul a jucat în toate cele 5 meciuri de la Cupa Asiei și a reușit două goluri și un assist în partida cu Vietnam (4-2), din grupe.

BUSY 24H FOR MINAMINO ????

???????? Plays for Japan in Asian Cup on Saturday

???? Plays for Monaco in Ligue 1 on Sunday pic.twitter.com/febqMunhRH