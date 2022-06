Minamino, transferat de Liverpool în ianuarie 2020, de la RB Salzburg, pentru 8,5 milioane de euro, va evolua din sezonul următor la AS Monaco, fapt confirmat inclusiv de antrenorul clubului din Ligue 1.

"Sunt foarte fericit, îl cunosc (n.r - pe Minamino) de multă vreme. Era una dintre țintele noastre de top. Întreg clubul este convins că are calitățile necesare pentru a ne ajuta.

Are deja experiență și a făcut multe lucruri bine la Salzburg, echipă cu un stil asemănător cu al nostru. Și la Liverpool a fost la fel, unde este o competiție mai aprigă", a spus Philippe Clement, antrenorul lui AS Monaco, potrivit RMC Sport.

Liverpool ar urma să încaseze 15 milioane de euro în schimbul lui Takumi Minamino. Japonezul se află acum în vacanță, iar în scurt timp este așteptat să efectueze vizita medicală.

În cei doi ani și jumătate în care a fost legitimat la Liverpool, Minamino a strâns 53 de meciuri și a marcat 14 goluri. Extrema stângă a fost împrumutată și la Southampton pentru cinci luni, în 2021.

Minamino este al doilea jucător de care se desparte Liverpool în această vară, după senegalezul Sadio Mane, cumpărat de Bayern Munchen pentru aproximativ 40 de milioane de euro, cu bonusuri incluse.

Takumi Minamino deal, completed. He’s joining AS Monaco, permanent move from Liverpool now confirmed by Philippe Clement: “We’re really happy, he was our priority”. ???????????? #transfers

Liverpool will receive €15m plus €3m in add-ons. pic.twitter.com/7dOfbydQFr