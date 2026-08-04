Real Madrid i-a stabilit prețul lui Vinicius! Suma fabuloasă cerută de vicecampioana Spaniei

Dacă Arsenal va realiza transferul vara aceasta, Vinicius va deveni cel mai scump fotbalist din istoria Premier League. Recordul curent îi aparține lui Alexander Isak, adus de Liverpool de la Newcastle pentru 148.000.000 de euro în septembrie 2025.

„Tunarii” au, în aceste condiții, două opțiuni pentru a reuși mutarea. Ori achită suma cerută de Real Madrid, ori așteaptă până în vara anului următor în eventualitatea de a-l aduce pe brazilian liber de contract.

Arsenal este principala echipă interesată să realizeze transferul lui Vinicius de la Real Madrid în vară.

Real Madrid i-a stabilit prețul de transfer lui Vinicius la 150.000.000 de euro, în eventualitatea în care starul brazilian nu își va prelungi contractul, informează ESPN.

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Real Madrid i-a trimis lui Vinicius o contraofertă pentru prelungirea contractului scadent pe 30 iunie 2027.

Real Madrid, contraofertă pentru Vinicius

Informația a fost dezvăluită de către Florian Plettenberg, jurnalist Sky Sport, pe contul său de X.

Real Madrid speră ca noua propunere să îl convingă pe Vinicius Junior să rămână pe Santiago Bernabeu.

În paralel, Arsenal se pregătește să trimită o ofertă oficială către madrileni pentru brazilian. De serviciile sale mai sunt interesate PSG și echipe din Arabia Saudită.

Detaliile contraofertei

Vinicius a cerut anterior o mărire salarială de 10 milioane de euro. El încasează în prezent 15 milioane de euro net pe an, dorindu-și să ajungă la 25.

Contraoferta lui Real Madrid ajunge, cel mai probabil, la 20.000.000 de euro în total. Este o sumă pe care Vinicius ar putea să o accepte, după ultimele semnale date către club.

Vinicius și Real Madrid vor să continue împreună

Prelungirea contractului cu Real Madrid reprezintă prioritatea lui Vinicius Junior (26 de ani) în vară. De asemenea, Florentino Perez și restul conducerii „Los Blancos” își doresc ca starul brazilian să rămână pe Bernabeu, potrivit publicației spaniole AS.

Angajamentul lui Vinicius urmează să expire pe 30.06.2027, ceea ce i-ar oferi posibilitatea să se înțeleagă cu orice echipă de la 1 ianuarie, când intră în ultimele șase luni de contract.

Între Real Madrid și brazilian au existat mai multe runde de negocieri, însă nu s-a ajuns la un acord între părți cu privire la salariul brazilianului.

Omul decisiv în succesul madrilenilor

Vinicius și-a câștigat statutul de legendă pentru Real Madrid. A jucat în alb 375 de meciuri, în care a marcat 128 de goluri și a pasat decisiv de 100 de ori.

Vinicius a obținut alături de Real Madrid 14 trofee, printre care trei La Liga și două Champions League. În majoritatea cazurilor, brazilianul a fost principala armă a madrilenilor în succesele adjudecate.