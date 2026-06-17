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Anglia - Croația 4-2. Debut cu dreptul pentru naționala „Celor Trei Lei” la CM 2026

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a fost integralist în Portugalia - RD Congo 1-1. Căpitanul lusitanilor nu a putut să își ajute naționala să obțină o primă victorie la CM 2026 și nu a fost decisiv la golul de 1-0 semnat de Joao Neves; pentru africani a punctat Yoane Wissa (45+5').

Mesajul lui Cristiano Ronaldo după Portugalia - RD Congo 1-1

Deși rezultatul reprezintă un semieșec pentru Portugalia, iar CR7 a fost departe de evoluțiile care l-au consacrat, veteranul lusitanilor a susținut că naționalei sale nu i-a lipsit nimic și că, pur și simplu, acesta este fotbalul.

„Ce a lipsit? Nu a lipsit nimic, ăsta e fotbalul. Portugalia putea câștiga, dar putea și pierde”, a spus Cristiano Ronaldo, potrivit publicației portugheze A Bola, în timp ce părăsea stadionul.

„Nu e începutul pe care ni l-am dorit, dar totul e departe de a se termina. Capul sus și ne concentrăm pe următorul joc”, a scris ulterior CR7, pe contul său de Instagram.

Uzbekistan - Columbia, celălalt meci al grupei, se va desfășura astăzi, de la ora 5 dimineața.

Recordul bifat de Ronaldo

La 41 de ani și 132 de zile, Cristiano Ronaldo a mai scris o pagină de istorie a fotbalului. Lusitanul a devenit miercuri, odată cu titularizarea în confruntarea dintre Portugalia și RD Congo, cel mai vârstnic jucător de câmp care evoluează titular într-un meci de la Campionatul Mondial.

El a bifat, totodată, a șasea ediție a unui Campionat Mondial la care joacă, fiind al doilea fotbalist, după Lionel Messi, care reușește această performanță.