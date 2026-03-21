Cosmin Olăroiu (56 de ani) reface naționala Emiratelor din temelii! După ratarea calificării pentru Mondialul din 2026, românul a primit mână liberă din partea federației, pentru a pune bazele unei echipe reconstruite. În speranța că noua națională va fi mai puternică.

În acest context, Oli urmează să aibă prima acțiune cu fotbaliștii săi, în perioada 23-30 martie, la Abu-Dhabi. Tot aici, „albii“ vor juca și un prim amical cu Armenia, pe 26 martie.

Olăroiu, lăudat: „Decizie curajoasă!“

Cosmin Olăroiu tocmai a anunțat lotul de 24 de jucători pentru cantonamentul din această lună. Iar lista românului e plină de surprize! Pentru că, potrivit presei locale, față de lotul cu care Oli a abordat FIFA Arab Cup 2025, în decembrie, lipsesc zece jucători!

Cea mai importantă excludere e cea a portarului Khalid Eisa (36 de ani) cu 83 de selecții în echipa națională. Ce-i drept, fix acesta a fost omul care a năruit visul calificării la Mondiale printr-o gafă șocantă, după cum Sport.ro a arătat aici.

Revenind la lista lui Olăroiu pentru cantonamentul din Abu-Dhabi, ea a fost lăudată de Omar Al-Hammadi, un expert local.

„Cosmin a luat niște decizii curajoase! El nu vrea doar să reconstruiască echipa națională, ci și-a propus ca, în interiorul lotului, concurența să fie cât mai mare. În ceea ce privește excluderea lui Khalid Eisa, probabil, nu vorbim despre o decizie definitivă, ci una prin care să fie testați și alți portari. Per total, în acest cantonament, antrenorul pare că vrea să-și facă o părere mai clară despre niște fețe noi. Cine a fost exclus acum, poate reveni pe viitor. Mesajul lui Cosmin pentru jucători e clar: nimeni n-are locul garantat la echipa națională, iar ușa rămâne deschisă pentru toți cei care merită să fie convocați“, a explicat Omar Al-Hammadi.

În următoarea perioadă, Cosmin Olăroiu are două mari provocări cu naționala Emiratelor: Gulf Cup (Jeddah, Arabia Saudită, 23 septembrie – 6 octombrie) și Cupa Asiei din 2027 ((7 ianuarie – 5 februarie, Arabia Saudită).