Cosmin Olăroiu e pe val, în Emirate, dar nu din motive fotbalistice, de această dată. Fostul stelist a reușit să ajungă în prim-plan printr-un gest superb pe care Sport.ro l-a arătat aici.

Inițiativa pe care a avut-o Oli a arătat, încă o dată, cum de acesta a devenit atât de iubit pe plan local, depășind nivelul de popularitate al unui simplu antrenor de fotbal. Chiar presa din Emirate tocmai a venit cu un articol amplu pe marginea acestui subiect.

Vicepreședintele Comitetului Olimpic: „Olăroiu, mai mult decât un antrenor“

Ajuns în zona Golfului Persic, în 2007, mai întâi, la Al-Hilal Riad (Arabia Saudită), Olăroiu s-a stabilit în Emirate, începând din 2011. Aici, românul a devenit cel mai de succes antrenor din istoria fotbalului local, cucerind un total de 16 trofee cu Al-Ain, Shabab Al-Ahli și Sharjah. După ce au pus în balanță rezultatele sale spectaculoase, dar și modul în care s-a integrat în comunitatea locală, arabii l-au numit pe Oli în funcția de selecționer.

Începând din mai 2025, românul a preluat prima reprezentativă, în schimbul unui contract colosal, de aproximativ 6 milioane de dolari pe an! Acum, când Oli a revenit în prim-plan prin gestul său superb, vicepreședintele Comitetului Olimpic, sheikhul Rashid Bin-Hamid Al-Naimi a explicat motivele din spatele numirii lui Olăroiu în funcția de selecționer.

„Cosmin e un antrenor cu un CV solid. Cu niște rezultate impresionante. Numirea lui pe banca naționalei a fost o decizie înțeleaptă, firească. Mai ales că el știe cel mai bine fotbalul din Emirate, jucătorii noștri. Cosmin, fiind de atâția ani la noi, știe cum să motiveze fotbaliștii locali, cum să vorbească pe <<limba>> lor. Un antrenor de fotbal are sarcini tactice, dar trebuie să fie și un foarte bun psiholog. Cosmin excelează la ambele capitole. Dovadă și respectul imens pe care jucătorii îl au pentru el“, și-a început discursul Rashid Bin-Hamid Al-Naimi.

„Un antrenor are nevoie de timp“

Vicepreședintele Comitetului Olimpic a explicat și decizia Federației din Emirate, de a-l păstra pe Olăroiu în funcția de selecționer, în ciuda ratării calificării pentru CM 2026.

„În prima parte a mandatului său, Cosmin a făcut mai multe experimente tactice. Unele reușite, altele nu prea. Cert e că orice antrenor, fie de club, fie de echipa națională, are nevoie de timp. Nu putem evalua munca unui antrenor după doar un an. De aceea, păstrarea lui Cosmin la echipa națională a fost o decizie corectă“, a spus oficialul din Emirate.

În prima partidă din 2026, naționala Emiratelor va juca un amical cu Armenia, la Abu-Dhabi, pe 26 martie. Mai departe, în acest an, arabii vor evolua la Gulf Cup (Jeddah, Arabia Saudită, 23 septembrie – 6 octombrie). Obiectivul cel mai important al lui Olăroiu va fi însă un parcurs cât mai bun, la Cupa Asiei din 2027 (7 ianuarie – 5 februarie, Arabia Saudită).

Cosmin Olăroiu, 15 meciuri ca selecționer al Emiratelor până acum

*0-0 cu Uzbekistan (preliminarii CM 2026)

*1-1 cu Kârgâstan (preliminarii CM 2026)

*2-1 cu NK Bravo (amical)

*3-1 cu Lecce (amical)

*3-1 cu Siria (amical)

*1-0 cu Bahrain (amical)

*2-1 cu Oman (preliminarii CM 2026)

*1-2 cu Qatar (preliminarii CM 2026)

*1-1 cu Irak (preliminarii CM 2026)

*1-2 cu Irak (preliminarii CM 2026)

*1-2 cu Iordania (FIFA Arab Cup 2025)

*1-1 cu Egipt (FIFA Arab Cup 2025)

*3-1 cu Kuweit (FIFA Arab Cup 2025)

*1-1 cu Algeria, 7-6 la penalty-uri (FIFA Arab Cup 2025)

*0-3 cu Maroc (FIFA Arab Cup 2025)

*Meciul cu Arabia Saudită, pentru locul 3 la FIFA Arab Cup 2025, a fost abandonat din cauza condițiilor meteo. Drept urmare, FIFA a luat decizia ca locul 3 să fie împărțit de cele două naționale.