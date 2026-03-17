Cosmin Olăroiu (56 de ani) se pregătește de primele sale meciuri cu naționala Emiratelor, în 2026, însă românul a ajuns acum în prim-plan din cu totul alt motiv.

Sport.ro a arătat aici o filmare devenită virală, cu un gest superb al lui Oli, într-o perioadă în care musulmanii se pregătesc de finalul Ramadan-ului. Inițiativa selecționerului Emiratelor continuă să fie subiect de discuție în presa locală. Pentru că Oli a reușit să se remarce, încă o dată, printr-un gest fără legătură cu fotbalul, semn că s-a atașat de Emirate, unde a ajuns prima dată, în 2011.

„Respect față de comunitate. Acesta e secretul lui Olăroiu“

În cadrul unui amplu articol semnat de jurnalistul Ahmed Mohamed, acesta a analizat ce a făcut Olăroiu.

„Cosmin, în centrul atenției cu ocazia Ramadan-ului“, e titlul materialului amintit. Aici, a fost analizat modul în care „Kaiseul“, cum e poreclit Olăroiu în Emirate, a câștigat respectul oamenilor din rând. Încă o dată!

„Antrenorul român, un veteran al fotbalului din Emirate, selecționerul echipei naționale, a <<furat>> prim-planul printr-un gest aplaudat, atât de comunitatea sportivă, cât și de societatea civilă. Ce a făcut Cosmin demonstrează faptul că acest român s-a integrat, în totalitate, în comunitatea noastră. Dovadă și faptul că ne-a îmbrățișat tradițiile și valorile. Dar acest gest al lui Cosmin nu e ceva neobișnuit. El întărește doar relația de respect și de afecțiune pe care <<Kaiserul>> a stabilit-o cu oamenii din Emirate, de-a lungul anilor. La această relație au contribuit, nu doar rezultatele sportive ale lui Cosmin, ci și caracterul său admirabil“, e un prim fragment din textul semnat de Ahmed Mohamed.

Mai departe, jurnalistul arab a subliniat faptul că Olăroiu e un antrenor unic pe plan local.

„Inițiativa lui Cosmin de acum demonstrează că rolul unui antrenor nu trebuie să fie limitat la ce face pe teren sau în timpul antrenamentelor. Prin acțiunile sale, în afara terenului, el poate deveni și un model pentru societatea civilă. De fapt, exact asta a reușit Cosmin acum. El a subliniat importanța rolului pe care îl pot avea oamenii din lumea sportului, în promovarea valorilor sociale. Respectul față de comunitate. Acesta e secretul succesului pe care l-a avut Cosmin, în Emirate. La schimb, el a primit mai mult decât niște contracte. Fanii, șefii cluburilor și federația i-au oferit un sprijin necondiționat, cum rar s-a văzut în cazul altor antrenori“, a remarcat ziaristul din Emirate.