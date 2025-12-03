Cosmin Olăroiu (56 de ani) a trăit o mare dezamăgire, pe 18 noiembrie, la Basra (Irak). Aici, Oli a ratat calificarea la Mondiale cu naționala Emiratelor, după returul dramatic al barajului cu Irak. A fost primul eșec major al lui Oli, ca antrenor, din ultimii mulți ani.

Chiar dacă a suferit enorm, după cum a și recunoscut la interviul său de după meci, fostul stelist și-a pus în practică convingerea din viață de zi cu zi. „Viața e o luptă! Și nu înseamnă o bucurie permanentă, o fericire permanentă. Nu există așa ceva!“, a spus Oli cu ocazia unui reportaj realizat de Pro TV de Ziua Națională a României.

Pornind de aici, Olăroiu a avut o altă misiune dificilă: de a-și redresa și jucătorii din punct de vedere mental, după ratarea calificării la Mondiale. Mai ales că, după eșecul cu Irak, naționala Emiratelor a trebuit să se mobilizeze din nou. De această dată, pentru FIFA Arab Cup 2025 (1-18 decembrie, Qatar).

Olăroiu: „Am încheiat un capitol. Trebuie să continuăm munca“

Aflat de câteva zile, la Doha, unde urmează să joace partidele din grupa C - aici mai sunt Iordania, Egipt și Kuweit -, Oli a apărut în fața jurnaliștilor pentru a prefața debutul Emiratelor în competiție.

Astăzi, de la ora 19:00, e programat duelul Emirate – Iordania pe stadionul Al-Bayt, folosit de Qatar și la Cupa Mondială din 2022.

„Am încheiat un capitol. Am trecut peste ratarea calificării la Mondiale. Acum, suntem pregătiți pentru această provocare, care e FIFA Arab Cup. Primul meci e mereu mai dificil. Și necesită o pregătire mentală și fizică și mai bună. La ora actuală, exact la asta lucrez. Trebuie să acceptăm cu toții că am ratat calificarea la Cupa Mondială. Dar viața nu se încheie aici. Trebuie să continuăm să muncim și să construim o bază solidă, astfel încât jucătorii din lotul actual să crească pe o fundație sănătoasă pentru viitor“, a spus Oli.

Acesta a admis că are mult de lucru la naționala Emiratelor, care a suferit în preliminarii mai ales din cauza vulnerabilității manifestate la fazele fixe.

„Echipa noastră suferă la jocul fără minge. Trebuie să progresăm la mai multe capitole, inclusiv acesta, care înseamnă reacția de după pierderea posesiei“, a spus tehnicianul român.

Olăroiu s-a referit și la prima adversară din FIFA Arab Cup 2025, naționala Iordaniei, care e calificată, în premieră, pentru un Mondial.

„Naționala Iordaniei și-a găsit identitatea. Jucătorii din lotul actual au reușit să fie foarte eficienți. Sunt capabili să aibă strategii diferite, în funcție de jocul echipei adverse. Dar am analizat bine Iordania și suntem pregătiți“, a încheiat Oli.

