Cosmin Olăroiu (56 de ani) regretă, probabil, că a luat o decizie mai degrabă sentimentală, în luna mai, și a acceptat să preia naționala Emiratelor.

În acel moment, Oli a considerat că are șansa de a duce această reprezentativă la un Mondial și să le facă o bucurie oamenilor într-o țară care i-a devenit a doua casă. Desigur, după război mulți viteji se arată, însă timpul demonstrează acum că Olăroiu a luat o decizie nefericită. Pentru că naționala Emiratelor, nu doar că e foarte slabă, dar are parte și de ghinion. Iar miercuri, în debutul în FIFA Arab Cup 2025, această reprezentativă a fost lovită și de o decizie bizară de arbitraj!

Centralul din Oman a făcut exces de zel

În partida cu Iordania, disputată pe stadionul Al-Bayt din Doha (Qatar), Emirate a început mai bine partida. Doar că, după 18 minute, o gafă imensă în apărare, marcă înregistrată pentru această națională, a ruinat tot jocul bun de până atunci. Și, cum un necaz nu vine singur, dezastrul s-a întregit printr-o decizie luată de arbitrul Ahmed Al-Kaf din Oman.

Concret, Khaled Ibrahim, după ce a fost întors în careu de atacantul iordanian, l-a faultat pe acesta și a provocat un penalty. În mod normal, lovitura de la 11 metri trebuia să fie singura decizie dictată împotriva Emiratelor. Centralul întâlnirii nu s-a mulțumit însă cu atât. Pentru că l-a și eliminat pe Khaled Ibrahim, după cum se poate vedea aici.

Cu un om în minus, încă din minutul 18, și condusă după penalty-ul transformat de iordanieni două minute mai târziu, naționala Emiratelor a fost victimă sigură, în acest meci. Asta chiar dacă echipa lui Olăroiu a reușit, la un moment dat, egalarea, în minutul 47, prin brazilianul naturalizat, Bruno. Degeaba însă! În minutul 63, după un ofsaid dejucat milimetric, Iordania a înscris golul victoriei, de 2-1, prin Al-Naimat.

Olăroiu: „Penalty corect, eliminare gratuită!“

După meci, Oli a acuzat decizia centralului Al-Kaf din minutul 18.

„Decizia arbitrului, de a acorda penalty, a fost corectă. Dar el a greșit grav, atunci când ne-a eliminat jucătorul. A fost o decizie extrem de dură împotriva noastră pe care n-am înțeles-o deloc. Eliminarea a rupt echilibrul partidei și a avantajat Iordania. Ei au câștigat meritat, felicit echipa lor, însă eliminarea dictată împotriva noastră n-am înțeles-o deloc“, a spus Olăroiu.

Pentru naționala Emiratelor, urmează ultimele două partide în grupa C din cadrul FIFA Arab Cupă, după cum se poate vedea mai jos:

*6 decembrie: Emirate – Egipt, ora 20:30

*9 decembrie: Emirate – Kuweit, ora 16:30

În FIFA Arab Cup 2025, primele două clasate din fiecare serie vor merge în sferturi. În prima partidă din grupa C, Egipt și Kuweit au remizat: 1-1.

