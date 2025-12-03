După ce a ratat calificarea la Mondialul din 2026, antrenorul român de 56 de ani a pierdut primul meci din grupele FIFA Arab Cup, scor 1-2, în fața Iordaniei.



Misiunea trupei lui Olăroiu a devenit infernală încă din startul partidei, după ce Ibrahim Khaled a văzut cartonașul roșu în minutul 18, lăsându-și colegii în inferioritate numerică. Iordanienii au profitat rapid și au deschis scorul prin Olwan, din penalty și tot ei au ratat șansa desprinderii de la punctul cu var înainte de pauză.

Se complică lucrurile pentru Olăroiu



Deși Bruno a reușit să egaleze imediat după revenirea de la cabine, speranțele Emiratelor s-au năruit în minutul 63. Yazan Al Naimat a marcat golul decisiv și i-a administrat lui Olăroiu o înfrângere amară. Situația în grupă e complicată, mai ales că Egipt și Kuweit au remizat ieri, 1-1.



Pentru Olăroiu urmează duelurile decisive din grupă, unde va încerca să redreseze corabia și să prindă fazele superioare ale competiției. Emiratele Arabe Unite vor întâlni Egipt pe 6 decembrie, iar trei zile mai târziu, trupa lui „Oli” își va măsura puterile cu naționala Kuweitului.